В Минобороны Украины сообщили о "совместных операциях" с Польшей

По словам представителя украинского ведомства Вадима Скибицкого, практически 90% военной помощи Киеву приходит из Варшавы

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Киев проводит "совместные операции" с Варшавой, заявил газете The Telegraph в опубликованном в понедельник интервью представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его оценке, военная помощь Украине со стороны Польши достигает почти 90%.

"Сотрудничество с Польшей находится на очень высоком уровне, практически 90% военной помощи приходит оттуда. Мы говорим об очень тесном сотрудничестве и совместных операциях с нашими партнерами", - заявил Скибицкий. Он также отметил, что в сфере военной разведки "почти все, от информации до оборудования", предоставляют США и Великобритания.

Вместе с тем представитель министерства обороны Украины не стал детализировать виды поддержки западных партнеров, но подчеркнул, что помощь заключается в предоставлении "ежеминутной информации всех видов в режиме реального времени".