Президент США объявил о ликвидации в Афганистане главаря "Аль-Каиды" аз-Завахири

Вашингтон. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден в ходе своего обращения к соотечественникам сообщил о контртеррористической операции в Афганистане, в результате которой был убит главарь "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая организация) Айман аз-Завахири.

"Он оставил за собой след убийств и насилия в отношении американских граждан, американских военнослужащих, американских дипломатов и американских интересов", - заявил Байден.

"Теперь правосудие свершилось, и этого лидера террористов больше нет", - подтвердил президент США.

Американский лидер добавил, что никто из членов семьи Завахири не пострадал, а также не было жертв среди гражданского населения.

Он также отметил, что США не допустят повторного превращения Афганистана в пристанище для террористов.

"Когда я завершил нашу военную миссию в Афганистане почти год назад, я принял решение, что после 20 лет войны США больше не нужны тысячи солдат на земле Афганистана, чтобы защитить американцев от террористов, которые стремятся причинить нам вред. И я дал обещание американскому народу, что мы продолжим проводить эффективные контртеррористические операции в Афганистане и за его пределами. Мы именно это и сделали", - заявил Байден.

Как сообщил американский лидер, после "тщательного рассмотрения четких и убедительных доказательств" местонахождения Завахири он санкционировал "точный удар", в результате которого главарь террористов был уничтожен.

Представитель американской администрации заявил журналистам на условиях анонимности, что Завахири был уничтожен 30 июля в 21:48 по восточному времени США (14:48 мск) на конспиративной квартире в Кабуле, по которой был нанесен удар двумя ракетами Hellfire.

При этом, как отметил чиновник, на территории Кабула не было ни одного американского военнослужащего.

Он заявил, что, по имеющейся у США информации, высокопоставленные деятели движения "Талибан" (Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России) знали о присутствии Завахири в этом районе, что является "явным нарушением соглашения, достигнутого в Дохе".

Вашингтон заранее не предупреждал официальных лиц движения "Талибан" о нанесении ракетного удара, отметил представитель Белого дома.

По его словам, президент США Джо Байден был информирован о подготовке операции, изучал разведданные, и "недвусмысленно призвал предпринять шаги, чтобы свести к минимуму риск любых жертв среди гражданского населения". Его также поставили в известность о результатах.

Завахири выступал в качестве личного врача лидера Аль-Кайды (запрещенная в РФ террористическая организация) Усамы бен Ладена. После ликвидации США бен Ладена в 2011 году возглавил "Аль-Каиду".

Завахири родился в Египте. В 1974 году закончил медицинский факультет Каирского университета. В 70-е годы он стал одним из лидеров египетской экстремистской группировки, которая объединилась с "Аль-Каидой" в конце 1990-х годов. В Египте Завахири заочно приговорён к смертной казни.

Госдепартамент США ранее предлагал вознаграждение в размере до 25 миллионов долларов за информацию, которая будет способствовать поимке Завахири.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.