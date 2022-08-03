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ТАСС

Шольц заявил, что ФРГ поставляет Украине новейшее оружие

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: Ирина Яковлева/ТАСС

Канцлер Германии отметил, что оно не стоит на вооружении Бундесвера

БЕРЛИН, 2 августа. /ТАСС/. Украина продолжает получать новейшее оружие от ФРГ, часть которого настолько современное, что еще не было поставлено на вооружение Бундесвера. Об этом сообщил канцлер Олаф Шольц в опубликованном в понедельник интервью газете The Globe and Mail.

"Мы поставляли все [вооружения], которые у нас были: противотанковые комплексы и системы ПВО, мины, пушки, тонны боеприпасов и нелетальную помощь. Теперь мы перешли на более сложные и дорогостоящие системы. Самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня, зенитные комплексы, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Некоторые из этих систем настолько новые, что были произведены в малых количествах, часть из них еще не была поставлена Вооруженным силам Германии", - сказал канцлер.

По его словам, "украинцев обучают на новом и более сложном оборудовании в нескольких местах в Германии".

Министр обороны Украины Алексей Резников 21 июня информировал о получении из ФРГ самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. А 27 июля стало известно, что Германия одобрила поставки еще 100 гаубиц.

Правительство ФРГ 21 июня впервые опубликовало перечень вооружений, переданных Украине, и план дальнейших поставок. Он включает 30 зенитных самоходных установок Gepard, систему противовоздушной обороны IRIS-T, три реактивные системы залпового огня типа Mars, 22 грузовика и 80 пикапов. В списке уже поставленных вооружений и материалов насчитывается 38 позиций, в перечне запланированных значатся еще 25. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт 26 июля заявила, что Германия поставила Украине обещанные РСЗО. 

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