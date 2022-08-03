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bmpd.livejournal.com

Новый пакет американской военной помощи Украине

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1 августа 2022 года министерство обороны США объявило о предоставлении очередного нового пакета военной помощи Украине общим объемом 550 миллионов долларов. Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля теперь достигает 8,1 млрд долл. Общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года превысил 10 млрд долл.

Уничтоженная полученная от США 155-мм/39 буксируемая гаубица М777 вооруженных сил Украины в районе Лисичанска, июль 2022 года (с) Телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской весны"

Согласно информации министерства обороны США, новый пакет военной помощи Украине выделяется распоряжениями президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и представляет собой оперативное выделение имущества из наличия министерства обороны США.

В данный пакет входит поставка Украине дополнительно 75 тысяч артиллерийских выстрелов калибра 155 мм, а также неназываемого (но, видимо, значительного) количества высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS и MLRS.

С учетом указанного, общее количество артиллерийских выстрелов калибра 155 мм, передаваемых США Украине, достигнет 449 тысяч (в том числе 299 тысяч из наличия министерства обороны США и 150 тысяч нового производства), плюс одна тысяча управляемых артиллерийских выстрелов этого калибра.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
GMLRS
HIMARS
Компании
M777
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