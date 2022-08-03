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ТАСС

Генконструктор заявил, что высокоорбитальный "Глонасс" будет готов за полгода до запуска

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Командный пункт управления глобальной навигационной спутниковой системой (ГЛОНАСС)
Командный пункт управления глобальной навигационной спутниковой системой (ГЛОНАСС).
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Пятаков

По словам Сергея Карутина, запуск первого спутника запланирован на горизонте 2026-2028 годов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Первый спутник высокоорбитального сегмента системы ГЛОНАСС будет готов "в железе" за полгода до запуска. Об этом сообщил ТАСС глава Роскартографии, гендиректор АО "Институт навигации", генконструктор навигационной системы ГЛОНАСС Сергей Карутин.

"За шесть месяцев до запуска", - сказал Карутин в ответ на соответствующий вопрос.

По словам генконструктора системы, запуск первого спутника запланирован на горизонте 2026-2028 годов. После этого пройдут его летные испытания, затем планируется запуск остальных пяти аппаратов группировки.

Ранее начальник отдела по использованию системы ГЛОНАСС Департамента навигационных космических систем Роскосмоса Иван Ревнивых в интервью журналу "Вестник ГЛОНАСС" сообщил, что первый спутник "Глонасс", который войдет в высокоорбитальный комплекс, будет запущен в 2028 году. При этом Карутин в интервью ТАСС отмечал, что первый запуск по программе высокоорбитального сегмента системы ГЛОНАСС намечен на 2025 год. 

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