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ТАСС

Постпредство РФ при ООН отвергает обвинения Блинкена о военном использовании ЗАЭС

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Источник изображения: Владимир Костырев/ТАСС

На Запорожской АЭС нет никаких военных формирований, отметили в российском представительстве

ООН, 2 августа. /ТАСС/. Россия полностью отвергает обвинения госсекретаря США Энтони Блинкена в том, что Запорожская АЭС (ЗАЭС) якобы используется в качестве военной базы. Об этом заявила в понедельник делегация РФ на конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"В заявлении госсекретаря США Блинкена в ходе 10-й Обзорной конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия прозвучали обвинения в использовании российскими вооруженными силами Запорожской АЭС в качестве военной базы. Полностью отвергаем подобные обвинения. <...> На Запорожской АЭС нет никаких военных формирований, за исключением ограниченного количества военнослужащих, необходимого для обеспечения ее безопасности", - говорится в заявлении делегации, опубликованном в Telegram-канале постпредства РФ при ООН.

Кроме того, согласно сообщению, Россия намерена выяснить, являются ли высказывания президента США Джо Байдена о необходимости диалога по замене Договора об СНВ после 2026 года готовностью к переговорам или лишь "красивыми словами".

"[Госсекретарь] Энтони Блинкен упомянул также в своем выступлении сегодняшнее обращение президента США Джо Байдена в связи с открытием обзорной конференции, в частности, о готовности американской администрации вести переговоры о новых рамках контроля над вооружениями на замену ДСНВ, который истекает в 2026 году, - отмечается в тексте. - При этом американский президент добавил, что переговоры требуют, чтобы "партнер" (читай - Россия) действовал "в духе доброй воли". Нам хотелось бы понять, действительно ли американская сторона готова к переговорам, или же это все является "красивыми словами".

"Именно США в одностороннем порядке оборвали диалог по стратегической стабильности с Россией под предлогом событий вокруг Украины, - указали в делегации. - Хотя как раз задачей этого диалога было заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков, включая возможное достижение новых соответствующих договоренностей. Так что Вашингтону пора бы уже определиться, перестать метаться и прямо сказать нам, чего он все-таки хочет, далее заниматься обострением ситуации в сфере международной безопасности или же вести равноправные переговоры". 

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