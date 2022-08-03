Ракета "Союз" вывела на орбиту военный спутник для Минобороны России

Запуск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области ракеты-носителя "Союз-2.1В" с космическим аппаратом "Космос-2551" (предположительно, "Разбег") в интересах Министерства обороны Российской Федерации, 09.09.2021.

Старт ракеты и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Космический аппарат, построенный в интересах Минобороны России, выведен на орбиту в ходе пуска на ракете "Союз-2.1в" с разгонным блоком "Волга" с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"Стартовавшая вчера, 1 августа 2022 года, в 23 часа 25 минут (мск) с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что старт ракеты и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме. После выхода на целевую орбиту космическому аппарату присвоили порядковый номер "Космос-2558".

"Космический аппарат "Космос-2558", запущенный с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил", - говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, что телеметрическая связь со спутником установлена и устойчиво поддерживается. Бортовые системы аппарата функционируют штатно.

Ранее в Минобороны сообщали, что после пуска космическая головная часть - разгонный блок "Волга" со спутником - отделилась от второй ступени ракеты в 23:34 мск.