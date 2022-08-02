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ТАСС

Шойгу заявил, что ВДВ в ходе спецоперации действуют смело и грамотно

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Минометный расчет ВДВ ВС РФ работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Минометный расчет ВДВ ВС РФ работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Глава Минобороны России подчеркнул, что "крылатая пехота" на протяжении всей истории остается гарантом безопасности страны

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Воздушно-десантные войска РФ во время спецоперации постоянно доказывают готовность выполнять поставленные задачи в сложных условиях. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в поздравлении ко Дню ВДВ.

"Принимая участие в специальной военной операции, личный состав Воздушно-десантных войск действует смело, грамотно и оперативно, постоянно доказывает готовность и умение решать поставленные задачи в самых сложных условиях <...>", - говорится в поздравлении министра.

Глава Минобороны России подчеркнул, что "крылатая пехота" на протяжении всей истории остается гарантом безопасности страны. "В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и после нее, в ходе локальных военных конфликтов, гвардейцы-десантники всегда с честью выполняли служебный долг, демонстрировали высочайший профессионализм, стойкость и мужество", - отметил он.

Шойгу также выразил уверенность в том, что военнослужащие ВДВ и в будущем будут вносить неоценимый вклад в укрепление обороноспособности России, а также в защиту национальных интересов страны.

"Искренние слова благодарности ветеранам войск, тем, кто стоял у истоков десантного братства, кто сегодня передает опыт и знания подрастающему поколению. Поздравляю всех с праздником, благодарю за верную службу и ратный труд", - добавил глава военного ведомства.

Ежегодно 2 августа отмечается День Воздушно-десантных войск (ВДВ) - профессиональный праздник военнослужащих и ветеранов этого рода войск. День был установлен указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года. Дата выбрана в связи с тем, что 2 августа 1930 года на учениях Военно-воздушных сил (ВВС) Московского военного округа под Воронежем было впервые выброшено на парашютах десантное подразделение в составе 12 человек под руководством военных летчиков Леонида Минова и Якова Мошковского. 

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