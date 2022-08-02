Воздушно-десантные войска отмечают 92 года со дня своего образования

Мероприятия в Москве в этот день начнутся с праздничной литургии в главном храме ВДВ - Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Воздушно-десантные войска (ВДВ) Вооруженных сил России во вторник отмечают 92 года со дня образования. В честь этого дня по всей России традиционно проходят торжества.

Мероприятия в Москве в этот день начнутся с праздничной литургии в главном храме ВДВ - Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, - в которой примут участие командование ВДВ, ветеранские и общественные организации. Затем на Суворовской площади и Хорошевском шоссе возложат венки и цветы к памятникам легендарному командующему ВДВ генералу армии В. Ф. Маргелову и воинам-десантникам, погибшим при исполнении воинского долга. Праздничные мероприятия продолжатся крестным ходом по улице Ильинка до Лобного места на Красной площади, где пройдут показательные выступления роты почетного караула, плац-концерт сводного военного оркестра ВДВ, прохождение торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих-десантников и воспитанников военно-патриотических клубов и "Юнармии".

В Санкт-Петербурге празднование Дня ВДВ откроется торжественно-траурным митингом в сквере генерала армии Василия Маргелова. В мероприятии примут участие ветераны ВДВ и действующие десантники. Затем на Марсовом поле состоится церемония возложения венков и цветов к вечному огню. В завершение праздничной программы в парке 300-летия Санкт-Петербурга пройдет концерт, где свое мастерство покажут спортсмены-парашютисты сборной команды Западного военного округа (ЗВО).

Торжественные мероприятия в Пскове пройдут в Зеленом театре, где выступят кинологи 76-й Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии, а также пройдет статический показ образцов вооружения воздушно-десантных войск и интерактивный показ современной экипировки. В Великом Новгороде в парке 30-летия Октября пройдут митинг у памятного знака "Афганистан болит в моей душе" и соревнования среди гвардейцев-десантников и воспитанников спортивных клубов. В Вологодской области на аэродроме ДОСААФ в поселке Труфаново Вологодского района пройдет праздник "Открытое небо", в программе которого выставка оружия, авиационной, военной и спасательной техники.

В Архангельске 2 августа десантники проведут для всех желающих мастер-классы по сборке и разборке автомата Калашникова и боевой подготовке, там также пройдет выставка современного оружия, парашютных систем и головных уборов военнослужащих ВДВ. В Сыктывкаре у памятника воинам-интернационалистам пройдет торжественный митинг, затем в Корткеросском районе Республики Коми пройдут соревнования десантников. В Воркуте на праздничный день назначено открытие аллеи десантников и автопробег. В столице Кабардино-Балкарии - Нальчике - пройдет митинг с возложением цветов к памятнику воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане.

История ВДВ

История Воздушно-десантных войск началась в 1930 году с 12 парашютистов-добровольцев. 2 августа 1930 года под Воронежем на учениях ВВС Московского военного округа высадился воздушный десант из добровольцев 11-й авиабригады. С тех пор эта дата считается днем зарождения Воздушно-десантных войск. Полноценное же подразделение - первый воздушно-десантный отряд в СССР был образован в 1931 году в Ленинградском военном округе.

В 1932 году началось формирование авиадесантных частей, положившее начало массовому развертыванию этого рода войск. 11 декабря 1932 года принято постановление Реввоенсовета СССР о создании воздушно-десантных подразделений. В 1941 году на базе воздушно-десантных бригад были организованы корпуса численностью свыше 10 тыс. человек каждый. После своего основания Воздушно-десантные войска входили в состав ВВС Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).

Бригады ВДВ участвовали в вооруженном конфликте на Халхин-Голе и в советско-финской войне. В начале Великой Отечественной войны все пять воздушно-десантных корпусов принимали активное участие в боях с немецкими захватчиками. За боевые заслуги в ходе войны всем воздушно-десантным соединениям было присвоено звание гвардейских. Тысячи солдат, сержантов и офицеров были награждены орденами и медалями, 296 человек были удостоены звания Героя Советского Союза.

В 1946 году одновременно с переименованием РККА в Вооруженные силы СССР ВДВ были включены в состав Сухопутных сил с подчинением министру обороны. На протяжении почти четверти века (в 1954-1959 и 1961-1979 гг.) десантниками руководил генерал армии Василий Маргелов, при котором сформировалась основа структуры современных ВДВ, были значительно усилены огневая мощь и мобильность десантных подразделений. Десантные войска стали элитой вооруженных сил.

После распада СССР ВДВ стали самостоятельным родом войск в резерве главнокомандующего РФ. За мужество и героизм, проявленные ими, в послевоенный период более 100 десантников удостоены званий Героя Советского Союза и Героя России, около 40 тыс. награждены орденами и медалями. Десантники выполняли боевые задачи в Афганистане, на Северном Кавказе, в Закавказье, Средней Азии, Югославии, Сирии, на Украине.

ВДВ сегодня

В 2014 году в подмосковной Кубинке на базе 45-го отдельного полка специального назначения ВДВ создана 45-я отдельная гвардейская орденов Кутузова и Александра Невского бригада спецназначения ВДВ. В других соединениях ВДВ дополнительно сформированы разведывательные батальоны. Также в состав ВДВ входит 38-я отдельная бригада управления ВДВ (Московская область), 150-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон (Московская область) и 35-й отдельный медицинский отряд ВДВ (Псков).

В 2016 году в шести десантно-штурмовых соединениях были сформированы танковые роты (по одной в каждом). В начале прошлого года три из них были преобразованы в танковые батальоны. Также в составе ВДВ действуют роты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и роты беспилотников. С 2018 года идет формирование подразделений ВДВ нового, легкого типа.

Как сообщал в ТАСС президент Российской ассоциации героев, бывший командующий ВДВ, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов, планом развития Воздушно-десантных войск России предусматривается воссоздание в их составе пятой по счету дивизии - 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (вдд), которая будет состоять из трех полков. Кроме того, по его словам, в ее составе будут артиллерийский и зенитно-ракетный полки. Сроки воссоздания 104-й вдд пока не определены.

С 2016 года ВДВ вооружаются боевыми машинами десанта БМД-4М и бронетранспортерами БТР-МДМ "Ракушка", бронеавтомобилями "Рысь" (локализованная в РФ версия Iveco LMV). Для подразделений нового типа внедряются специализированные модификации вертолетов Ми-8АМТШ-ВН, легкие багги и бронеавтомобили "Стрела", а также броневики с пушками "Тайфун-ВДВ" калибра 30 мм. По данным министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, всего ВДВ за 2021 год получили почти 500 единиц новой и модернизированной техники.

Кадры для ВДВ готовит ряд учебных заведений: Ульяновское гвардейское суворовское военное училище, Тульское суворовское военное училище (возрождено в 2016 г.), Омский кадетский военный корпус, 242-й учебный центр подготовки младших специалистов ВДВ (Омск) и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

ВДВ принимают участие в спецоперации РФ на Украине с самого ее начала. Так, подразделения российских Воздушно-десантных войск 24 февраля взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. Минобороны регулярно сообщает о подразделениях этого рода войск, уничтоживших противника, его вооружение и военную технику, а также публикует кадры их боевой работы. Кроме того, врачи отдельного аэромобильного медицинского отряда ВДВ оказывают медицинскую помощь мирным жителям Луганской Народной Республики (ЛНР), которые не могут получить ее в связи с загруженностью системы здравоохранения.