Путин оценил работу российских десантников в спецоперации

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем Воздушно-десантных войск, отметив, что те действуют умело и решительно в ходе специальной военной операции. Обращение главы государства опубликовано на сайте Минобороны.

"Нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, при решении сложных задач неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество. И, конечно, умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции", — говорится в поздравлении президента.

Также десантников поздравил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Принимая участие в специальной военной операции, личный состав Воздушно-десантных войск действует смело, грамотно и оперативно, постоянно доказывает готовность и умение решать поставленные задачи в самых сложных условиях обстановки", — подчеркнул глава Минобороны.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.