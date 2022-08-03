Трамп считает, что Зеленскому следовало отказаться от НАТО и признать Крым российским

По мнению бывшего президента США, это позволило бы избежать конфликта с РФ

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Украина могла бы отказатсья от планов по вступлению в НАТО и признать Крым российским, чтобы избежать конфликта с РФ.

Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в эфире подкаста The Clay Trevis and Buck Sexton Show.

"Как минимум, они должны были бы заключить сделку. Они могли отдать Крым. Они могли бы сделать что-то с НАТО, сказать - хорошо, мы не собираемся вступать в НАТО, и тогда бы у них была бы страна, потому что, я считаю, [президент РФ Владимир] Путин хотел достичь соглашения. А теперь, я думаю, он не хочет, теперь это намного сложнее", - сказал Трамп.