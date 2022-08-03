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ТАСС

Борисов пообещал космонавтам динамично идти вперед по развитию пилотируемой космонавтики

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Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов
Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.
Источник изображения: Евгений Биятов/POOL/ТАСС

Глава госкорпорации посетил с визитом Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" и головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Роскосмос будет динамично двигаться вперед в развитии пилотируемой космонавтики. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов во время общения с российскими членами экипажа МКС в понедельник.

"Будем вместе с вами динамично двигаться вперед, в том числе по развитию нашей пилотируемой космонавтики", - заявил Борисов, кадры общения опубликованы в Telegram-канале Роскосмоса.

Глава госкорпорации в понедельник посетил с визитом Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" и головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш. Он также провел совещания с руководителями предприятий.

Сейчас на МКС находятся три российских космонавта - Олег Артемьев, который также является спецкором ТАСС, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. 

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