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ТАСС

Блинкен утверждает, что ВСУ не станут вести огонь по Запорожской АЭС

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Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via AP

Госсекретарь США заявил, что "Россия теперь использует станцию в качестве военной базы, чтобы вести огонь по украинцам"

ООН, 1 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не станут наносить удары, при которых есть риск повреждения Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре.

"Россия теперь использует станцию в качестве военной базы, чтобы вести огонь по украинцам, зная, что они не могут и не станут вести ответный огонь, поскольку могут случайно попасть в ядерный реактор или в высокорадиоактивные отходы в хранилище", - утверждал Блинкен в понедельник, выступая на конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.

20 июля три украинских беспилотника-камикадзе нанесли удар по территории ЗАЭС. Реакторная часть Запорожской АЭС не повреждена, радиационный фон в норме. В результате атак ВСУ на Запорожскую АЭС были ранены 11 сотрудников, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе, она производила четверть всей электроэнергии на Украине, ее мощность составляет около 6 тыс. мегаватт, она состоит из шести энергоблоков. С 1996 года Запорожская АЭС являлась обособленным подразделением национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подконтрольной Украине. В марте 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. 

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