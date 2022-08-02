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Япония и США планируют создать центр по разработке микрочипов следующего поколения

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Микрочипы
Микрочипы.
Источник изображения: ixbt.com

Япония и США планируют открыть новый научно-исследовательский центр, который займётся разработкой 2-нанометровых чипов следующего поколения. Его создадут силами Института по исследованию чипов при сотрудничестве с Токийским университетом и Институтом естественных наук (Рикэн). Техническое обеспечение поступит со стороны Национального центра полупроводниковых технологий США. Специалисты также будут оттуда.

Страны планируют развивать технологии производства 2-нанометровых полупроводников, что позволит улучшить производительность чипов при одновременном снижении энергопотребления. Предполагается, что массовое производство таких чипов запустят в 2025 году. Эти вопросы обсудят на сегодняшней встрече «2 + 2».

Такой подход позволит ослабить зависимость от Тайваня, где сосредоточено около 90% мировых мощностей по производству полупроводниковой продукции. Также это даст возможность Японии и США развивать своё производство.

В минувший понедельник правительство Японии решило направить до 92,9 миллиарда иен (около 700 миллионов долларов) на производство полупроводниковой продукции на территории страны. Всего же на проект планируется выделить 600 миллиардов иен (4,4 миллиарда долларов). Завод создаётся японской Kioxia и американской Western Digital Corporation, там будут выпускать память для беспилотных автомобилей центров обработки данных.

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Страны
США
Тайвань
Япония
Проекты
Наноиндустрия
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