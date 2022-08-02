Путин: Страны-участницы Договора по нераспространению должны иметь доступ к мирному атому

Все страны, соблюдающие требования Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), должны иметь право на доступ к мирному атому без дополнительных условий, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия договора.

"Убеждены, что все страны, соблюдающие требования ДНЯО, должны иметь право на доступ к мирному атому без каких-либо дополнительных условий. Готовы делиться с партнерами своим опытом в сфере атомной энергетики", – говорится в приветствии, опубликованном на сайте Кремля.

По словам президента, Россия считает крайне важным объективное применение механизма МАГАТЭ. "Большое значение придаем системе гарантий МАГАТЭ как проверочному механизму договора и считаем крайне важным обеспечение ее объективного, деполитизированного и технически обоснованного применения", – говорится в приветствии.

Также Путин заявил, что никто не сможет победить в ядерном противостоянии, и такой конфликт не должен быть развязан.

ДНЯО был подписан в 1968 году, он узаконил ядерные арсеналы Великобритании, Китая, России, США и Франции. Другие государства, подписав документ, лишаются права создавать или приобретать оружие массового поражения. Участниками соглашения сейчас являются более 190 стран. Вне договора остаются Израиль, Индия и Пакистан. Также из соглашения вышла КНДР.

Ольга Иванова