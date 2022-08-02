Сербия и Косово были в шаге от крупномасштабного конфликта, считают в Белграде

Белград. 1 августа. ИНТЕРФАКС - На административной границе Сербии и автономного края Косово и Метохия минувшей ночью чудом удалось избежать серьезных проблем, полагает директор канцелярии Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

"Сегодня ночью мы были на шаг от серьезных столкновений - примерно 100 до зубов вооруженных спецназовцев косовской полиции с бронемашинами и водометами были готовы вмешаться, и они имели в планах обвинить сербов, которые защищали право на передвижение и местожительства", - приводит его слова сербское телевидение.

"Обвинения в адрес Белграда в том, что там желают столкновений, что там хотят вторгнуться в Косово и Метохию и дестабилизировать Западные Балканы - это ложь", - добавил Петкович, задав вопрос, какой интерес мог бы быть у Белграда в связи с этим.

Ситуация на административной границе Сербии и автономного края Косово и Метохия в настоящее время относительно спокойна, однако на некоторых пропускных пунктах сохраняется осложненная ситуация.

В некоторых пунктах пропуска косовские сербы снимают блокаду транспортных путей, на других местная администрация Косово приступила к выдаче специальных пропусков водителям с сербскими номерами и документами.

Сербский телерадиоканал РТС отмечает, что минувшая ночь прошла относительно спокойно, никаких столкновений или противостояния не было.

В то же время в северной (сербской) части автономного края Косово и Метохия местные власти начали вывешивать плакаты с надписями на сербском языке: "Добро пожаловать в Объединение сербских общин".

Ситуация в регионе осложнилась после того, как в знак протеста против решения местных косовских властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами, в сербских общинах края в воскресенье начали блокировать дороги и строить баррикады. Из-за этого пришлось временно закрыть несколько пропускных пунктов на административной границе Сербии и Косово.

В ночь на понедельник стало известно, что по призыву США администрация автономного края Косово и Метохия на месяц отложила введение запретительных мер в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами.

Президент Сербии Александр Вучич ночью по завершении консультаций в генеральном штабе вооруженных сил страны поблагодарил косовских сербов за их позицию в условиях осложнившейся ситуации.

"Приштина давно готовила эту акцию. Большое спасибо сербам из Косово и Метохии за сдержанность и храбрость. Нам предстоит крайне сложная политическая борьба", - приводит сербское телевидение слова Вучича.

"Для нас чрезвычайно важно, чтобы продолжился диалог, чтобы мы начали решать проблемы мирным путем. Мы будем делать все для того, чтобы утихомирить ситуацию. Не взирая на сложности, мы не сдадимся, Сербия победит" - сказал он.