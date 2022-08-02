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ТАСС

Космонавты начали готовиться к выходу в открытый космос

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Олег Артемьев
Олег Артемьев.
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Они изучат список задач, проверят скафандры "Орлан-МКС" и подготовят их аккумуляторы, соберут укладки, сообщил космонавт Роскосмоса Олег Артемьев

МКС, 1 августа. /ТАСС/. Подготовка к выходу в открытый космос по российской программе началась на МКС, сообщил спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев.

Он напомнил, что выход в открытый космос предварительно запланирован на 17 августа. Внекорабельную деятельность Артемьев выполнит вместе с коллегой Денисом Матвеевым. Перед выходом в открытый космос они изучат список задач, проверят скафандры "Орлан-МКС" и подготовят их аккумуляторы, соберут укладки.

Во время выхода в открытый космос Артемьеву и Матвееву предстоит смонтировать локтевые телекамеры дополнительного обзора манипулятора ERA, перенести и подключить внешний пульт управления EMMI, демонтировать стартовые кольца для облегчения манипулятора ERA. Расчетная продолжительность внекорабельной деятельности составляет шесть часов 46 минут.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был впервые открыт корпункт агентства. Сейчас его возглавляет Олег Артемьев. Первым спецкором на МКС был космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. 

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