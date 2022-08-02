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ТАСС

Макрон пообещал Зеленскому продолжать поддержку Украины в ходе конфликта с РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон.
Источник изображения: © AP Photo / Christophe Ena

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ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Франция продолжит оказывать поддержку киевским властям на фоне спецоперации ВС РФ и готова помочь с восстановлением страны после конфликта. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили во вторник в Елисейском дворце.

"Президент республики спросил президента Зеленского о военных, гуманитарных и экономических потребностях. Он подтвердил готовность Франции продолжать поддерживать украинские вооруженные силы, чтобы они могли противостоять российской агрессии, - говорится в заявлении администрации французского лидера. - Он также подтвердил президенту Зеленскому готовность обеспечить макроэкономическую поддержку для Украины в краткосрочной перспективе и помощь в восстановлении страны". 

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