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РИА Новости

Путин: в ядерной войне не может быть победителей

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Президент РФ Путин: ядерная война не должна быть развязана, в ней нет победителя

МОСКВА, 1 августа/ Радио Sputnik. В ядерной войне не может быть победителя, она никогда не должна быть развязана, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер направил приветствие участникам и гостям конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Как государство-участник ДНЯО и один из его депозитариев Россия последовательно следует букве и духу Договора. Полностью выполнены и наши обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений. Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества", – приводит РИА Новости фрагмент послания Путина.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Японии обеспокоены угасанием интереса стран к ядерному разоружению.

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Страны
Россия
США
Япония
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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