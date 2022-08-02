Путин: в ядерной войне не может быть победителей

Президент РФ Путин: ядерная война не должна быть развязана, в ней нет победителя

МОСКВА, 1 августа/ Радио Sputnik. В ядерной войне не может быть победителя, она никогда не должна быть развязана, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер направил приветствие участникам и гостям конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Как государство-участник ДНЯО и один из его депозитариев Россия последовательно следует букве и духу Договора. Полностью выполнены и наши обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений. Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества", – приводит РИА Новости фрагмент послания Путина.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Японии обеспокоены угасанием интереса стран к ядерному разоружению.