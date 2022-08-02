Конфликт на Украине не будет последним. Что дальше

Замораживание конфликта было бы плохой новостью для Украины

Стратегический план России состоит в том, чтобы заморозить конфликт на Украине, считает директор Австрийского института международной политики Велина Чакарова. В интервью Болгарскому радио она описала два сценария развития событий и рассказала, где еще будут проходить линии напряжения в мире.

Яна Боянова

Благодаря трансформационным процессам в мировой политике Россия будет играть ключевую роль в соперничестве между двумя азиатскими гигантами – Китаем и Индией, а также между двумя системными противниками – Китаем и США.

Такое мнение в интервью БНР высказала директор Австрийского института международной политики Велина Чакарова.

"Ни одна европейская страна не смогла бы убедить президента России вести переговоры о конфликте на Украине, – подчеркнула она – Планы России в отношении Украины не изменились. Лавров дал понять, что Россия не собирается ограничиваться востоком и югом Украины".

По мнению Чакаровой, есть два сценария развития событий. Первый – в текущей активной фазе боевых действий Москва попытается объявить одностороннее прекращение огня и заставить Украину пойти на ее условия. Такая пауза могла бы закрепить территориальные приобретения России.

Второй сценарий предполагает усиление ударов по всем фронтам и на всех направлениях. "При втором варианте Россия будет рассчитывать, что с наступлением зимнего сезона в европейских странах произойдут внутриполитические изменения, поскольку население Европы ощутит на себе влияние цен на газ, энергоносители, сельскохозяйственные и продовольственные товары".

Если конфликт заморозится, это будет плохая новость для Украины, считает Чакарова.

"Если конфликт заморозится, Россия сможет с новыми силами атаковать другие части страны. По мере затягивания конфликта европейским правительствам будет труднее объяснять населению, что оно тоже должно за это платить. В странах, традиционно придерживающихся более позитивной политики в отношении России, таких как Германия, Австрия и Венгрия, реакция будет серьезной и может привести к смене правительств – как это случилось в Эстонии и Италии. Стратегический план России состоит в том, чтобы заморозить конфликт – за последние 30 лет она приобрела подобный опыт. Это значит, что мы снова будем играть так, как того хочет Москва".

Российская валюта стабилизируется, но некоторые отрасли начинают ощущать влияние санкционной политики. Как отметила Чакарова, Россия не находится в международной изоляции. Она считает, что мировая политика в настоящее время претерпевает трансформацию. Россия больше не системный игрок, но она может стать ключевым игроком в системной гонке США и Китая. В настоящее время между Россией и Китаем наблюдается системная координация в стратегических секторах.

Индия не согласилась соблюдать санкционную политику Запада и хочет, чтобы роль России в регионе Индийского океана усилилась — это уравновесит растущее влияние Китая.

По мнению аналитика, арктический транспортный коридор становится особенно интересным: "Буферная зона между ЕС и Россией – на юг от Арктики, по линии восточного фланга НАТО – станет объектом военных и невоенных действий Москвы. В долгосрочной перспективе конфликт на Украине не будет последним".