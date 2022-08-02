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Военное обозрение

Министр обороны Украины назвал залп HIMARS «главным фронтовым хитом этого лета»

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Источник изображения: topwar.ru

Западная пресса активно цитирует министра обороны Украины Алексея Резникова. Он высказался по поводу прибытия на Украину очередной партии РСЗО HIMARS американского производства. Если верить украинскому министру, то на Украину поступили очередные 4 универсальные ракетные установки «Хаймарс». Эта информация озвучена на фоне сообщений Минобороны России об уничтожении двух таких установок в Харькове на территории одного из заводов. В этой связи обсуждается вопрос о том, не были ли две уничтоженных американских РСЗО из той самой (новой) партии, которую поставили для нужд ВСУ американцы.

Комментируя ситуацию с поставками «Хаймарсов», Резников заявил буквально следующее:

Мы доказали, что можем использовать это оружие с умом.

По словам министра обороны Украины, «звук залпа установки HIMARS стал настоящим фронтовым хитом этого лета».

Это заявление комментируют на Западе и на самой Украине. Одни указывают на то, что украинским войскам удалось с помощью американских «Хаймарсов» уничтожить несколько складов боеприпасов. Другие вспоминают об ударе, который на днях был нанесён по СИЗО в Еленовке. В этом случае заявление Резникова о «залпе HIMARS как летнем фронтовом хите» отдают откровенным цинизмом, учитывая тот факт, что осколки и иные фрагменты именно этой ракеты были обнаружены следователями ДНР на месте попадания по бараку, где размещались украинские пленные.

Эксперты, комментируя слова Резникова, вспоминают о том, что «в каждое время года» украинское командование и руководство восхваляют какое-то определённое зарубежное оружие. То поклонялись «Джавелину», потом перешли на славословия в адрес турецкого «Байрактара», далее были гаубицы M777. Теперь новое украинское поветрие - восторг перед «Хаймарсом».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
M777
Минoбороны РФ
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