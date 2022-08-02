Глава Минобороны Украины сообщил о прибытии из США четырех РСЗО HIMARS

Алексей Резников поблагодарил американского президента Джо Байдена

КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Четыре установки РСЗО HIMARS доставлены из США на Украину. Об этом сообщил в понедельник глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников.

"Четыре установки HIMARS прибыли на Украину. Очень благодарен президенту США Джо Байдену", - написал он в Telegram-канале.

22 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Украине, в частности передать Киеву четыре РСЗО HIMARS, до 580 беспилотников Phoenix Ghost, а также боеприпасы. Как он отметил, "данный пакет [военной помощи] включает еще дополнительные боеприпасы для них <...>, 36 тыс. артиллерийских снарядов" для поставленных ранее гаубиц и "противотанковые системы".

По словам представителя администрации США, общий объем данной помощи оценивается примерно в $270 млн. С учетом этого суммарная предоставленная Украине помощь в сфере безопасности с начала работы администрации [президента США Джо Байдена] составляет $8,2 млрд, отметил Кирби.