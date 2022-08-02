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ТАСС

Глава Минобороны Украины сообщил о прибытии из США четырех РСЗО HIMARS

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Первые боевые машины американского ракетного комплекса М142 HIMARS, полученные вооруженными силами Украины, июль 2022 года
Первые боевые машины американского ракетного комплекса М142 HIMARS, полученные вооруженными силами Украины, июль 2022 года.
Источник изображения: фото из социальных сетей

Алексей Резников поблагодарил американского президента Джо Байдена

КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Четыре установки РСЗО HIMARS доставлены из США на Украину. Об этом сообщил в понедельник глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников.

"Четыре установки HIMARS прибыли на Украину. Очень благодарен президенту США Джо Байдену", - написал он в Telegram-канале.

22 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Украине, в частности передать Киеву четыре РСЗО HIMARS, до 580 беспилотников Phoenix Ghost, а также боеприпасы. Как он отметил, "данный пакет [военной помощи] включает еще дополнительные боеприпасы для них <...>, 36 тыс. артиллерийских снарядов" для поставленных ранее гаубиц и "противотанковые системы".

По словам представителя администрации США, общий объем данной помощи оценивается примерно в $270 млн. С учетом этого суммарная предоставленная Украине помощь в сфере безопасности с начала работы администрации [президента США Джо Байдена] составляет $8,2 млрд, отметил Кирби. 

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