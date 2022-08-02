На Балтфлоте проходит учение с десятком истребителей Су-27

Москва. 1 августа. ИНТЕРФАКС - В течение недели в Калининградской области пройдет учение с более чем 10 истребителями Су-27, сообщили в понедельник в пресс-службе Балтийского флота.

"В Калининградской области началось плановое летно-тактическое учение, в котором принимают участие более 100 военнослужащих и задействовано свыше 10 истребителей Су-27 авиаполка соединения морской авиации Балтийского флота", - заявили в пресс-службе.

По данным штаба флота, в рамках учения будет отработан выход из-под удара условного противника и перебазирование на оперативные аэродромы.

"Кроме того, экипажи Су-27 выполнят задачи по перехвату самолетов-нарушителей государственной границы, а также произведут электронные пуски по крылатым ракетам и стратегическим бомбардировщикам условного противника", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что плановое учение продлится до конца текущей недели.

"Основная цель учения - проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач по предназначению, а также практическая отработка новых тактических приемов и способов действий с полным использованием боевых возможностей авиационной техники", - заявили в штабе Балтфлота.

Кроме того, там сообщили, что в понедельник корабли Балтфлота, участвовавшие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, вышли в море и направились в пункт постоянного базирования - порт Балтийск в Калининградской области.

"Первыми из Санкт-Петербурга в Балтийск вышли корвет "Сообразительный", малые ракетные корабли "Пассат", "Одинцово", ракетные катера "Чувашия" и "Димитровград". Затем для совершения перехода в Балтийск в соответствии с графиком перехода выйдут другие корветы, малые ракетные корабли и катера, а также суда обеспечения", - сказали в пресс-службе.