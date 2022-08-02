Замначальника ГУР Минобороны Украины: Россия способна оперативно перебросить войска на нужное направление за пару недель

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Западная пресса продолжает активно интервьюировать представителей высшего командования ВСУ на предмет того, как идут боевые действия и каковы перспективы украинской армии. Одним из интервьюируемых по этой теме стал Вадим Скибицкий, находящийся в должности замначальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

По словам офицера ВСУ, высказавшегося в интервью Guardian, российская армия способна оперативно перебрасывать войска и технику на то направление, которое считает наиболее важным на данный момент.

Скибицкий как бы сетует на то, что переброска крупных соединений российских войск с одного направления на другое может осуществляться за 2-3 недели.

Вадим Скибицкий:

Если они посчитают нужным, они за короткий срок вернут свои крупные силы на территорию Беларуси.

По словам украинского высшего офицера, российские войска отошли из северных регионов Украины, а уже через пару недель появились на Донбассе.

Скибицкий:

Мы знаем, что и в Беларусь они вполне могут оперативно вернуться, если это им понадобится.

Напомним, что в своё время после договорённостей в Стамбуле российское руководство приняло решение вывести войска РФ из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Тогда это было названо жестом доброй воли. Украинский режим жест доброй воли не оценил. Одним из примеров киевского «ответа» стала известная провокация СБУ и западных спецслужб в Буче.