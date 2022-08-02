Китайцы восхитились ответом Путина Западу

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" пришли в восторг после заявления президента России Владимира Путина о том, что российский флот скоро получит гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон".

По их мнению, ракета-убийца "Циркон" — мечта многих стран.

"Российская гиперзвуковая крылатая ракета палубного базирования "Циркон" очень крутая! Ее будут применять против мощных авианосных боевых групп противника! США, берегитесь", — написал один из пользователей.

"Путин заявил, что Россия готова обеспечивать защиту своих морских границ любыми средствами. После такого заявления никто не должен осмеливаться заходить в российские воды", — отметил guan_16584778621255.

"Да, если он сказал, что есть такое оружие, значит, оно есть. Мы не можем конкурировать с Москвой. Россия всегда была и будет на первом месте в области вооружений", — согласился другой комментатор.

"Размер ракеты небольшой, но она — мечта многих стран", — заметил еще один читатель

"Китай и Россия должны стоять плечом к плечу, ведь за нами все народы третьего мира", — согласился пятый комментатор.

"Я смотрел парад российского флота на Неве. Русские восхитительны", — поделился впечатлениями guan_16306327802804.

"Россия движется в правильном направлении", — заключили читатели.

Накануне в Санкт-Петербурге состоялся главный военно-морской парад, посвященный 326-й годовщине создания российского флота. Путин выступил на нем с речью, в которой заявил, что Россия готова обеспечивать защиту своих морских границ всеми средствами, а военно-морской флот ответит на любое нарушение ее суверенитета и свобод. Кроме того, он сообщил, что ракета "Циркон" через несколько месяцев поступит на вооружение, первым кораблем, который ее получит, будет фрегат "Адмирал Горшков".