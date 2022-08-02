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РИА Новости

Эксперт прокомментировал заявление Путина о "Цирконах"

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Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон"
Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Эксперт Коротченко призвал оперативно и массово оснастить боевые корабли "Цирконами"

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия должна максимально оперативно и массово оснастить боевые корабли Военно-морского флота дальней морской и океанской зон новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон", считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

В воскресенье, выступая на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшие месяцы начнется поставка на флот новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Циркон". Первым носителем станет головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков".

"Циркон" существенно усиливает возможности флота. Новые боевые корабли, оснащенные "Цирконом", смогут эффективно поражать любые цели, морские и наземные. Поступление этого оружия на флот существенно изменит баланс сил и усилит наши возможности. Сейчас необходимо оперативно и в массовом порядке оснастить этими ракетами наш флот", - заявил Коротченко РИА Новости в понедельник.

По его словам, главное достоинство "Циркона" - невозможность его перехвата существующими средствами ПВО и ПРО противника как наземного, так и корабельного базирования.

"В настоящий момент времени он обеспечивает практически стопроцентное поражение целей. В этом плане это серьезное усиление возможностей наших современных кораблей новейших проектов дальней и океанской зоны", - пояснил собеседник.

Коротченко также напомнил, что Борис Обносов (руководитель "Корпорации "Тактическое ракетное вооружение", где разработан "Циркон") ранее удостоен звания Героя России.

"Это показатель заслуг в том числе в области создания коллективом корпорации вот этого нового комплекса морского оружия", - пояснил эксперт.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
Путин Владимир
Проекты
22350
ГЗЛА
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