"Неудержимая" ракета Путина уничтожит Европу за несколько минут

Путин объявил: грядет новая российская гиперзвуковая ракета, которую называют "неудержимой"

Эти российские ракеты не имеют аналогов в мире, а их характеристика позавидует любая другая страна. Путин дал понять, что Россия с помощью "неудержимого" и "непобедимого" оружия может поразить практически любую точку мира, пишет Haber7.

Президент России Путин объявил, что гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон", которые в девять раз быстрее скорости звука и ранее были представлены как "неудержимые", в течение нескольких месяцев поступят на вооружение в ВС России.

Выступая на церемонии Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, российский лидер отметил, что ракеты, которые, по его выражению, "не имеют аналогов в мире", будут размещены в регионах в соответствии с российскими интересами. Первым, по словам российского лидера, новые гиперзвуковые ракеты получит фрегат "Адмирал Горшков". Кроме того, президент РФ подписал новый указ в сфере обороны.

"Ключевое здесь – это возможности военно-морского флота. Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу", – сказал Владимир Путин.

В церемонии также приняли участие корабли российского флота.

Примечательно, что эти заявления прозвучали после того, как украинские силы нанесли удар по российскому флоту в Крыму. Из-за атаки, в результате которой пятеро военнослужащих получили ранения, мероприятия по случаю Дня ВМФ на полуострове были отменены.

На церемонии с участием главы российского государства также присутствовали министр обороны РФ Сергей Шойгу, главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов, а также заместитель командующего войсками Западного военного округа ВС РФ Владимир Кочетков. В параде в честь Дня ВМФ РФ приняли участие более 40 боевых кораблей, катеров и подводных лодок, 42 летательных аппарата и 3,5 тысячи российских военнослужащих. Владимир Путин и сопровождавшие его лица обошли парадную линию боевых кораблей на катере под номером 001, приветствуя экипажи.

"Может поразить Лондон за пять минут"

Гиперзвуковые ракеты "Циркон" могут развивать скорость до десяти тысяч километров в час. Путин, определяющий ракету как "неудержимую" и "непобедимую", дал понять, что Россия с помощью новых вооружений может поразить практически любую точку мира.

По поводу ракеты "Циркон" газета The Sunв марте этого года написала: "Россия опубликовала кадры гиперзвуковой ядерной ракеты, которая может поразить Лондон за пять минут".

Ракеты "Сатана" могут достичь Европы за считанные минуты

Ракеты "Циркон", испытываемые российской армией на боевых кораблях и подводных лодках в последнее время, могут лететь в девять раз быстрее скорости звука.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что до конца текущего года на боевое дежурство встанет российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", которую НАТО называет "Сатана II". Россия объявила, что этой ракетой, способной уничтожить цель на расстоянии 18 тысяч километров, может за считанные минуты поразить значительную часть Европы.

Комментарии читателей

Диярбакырец-21

Даст бог, наши инженеры тоже создадут гиперзвуковые ракеты, и чем быстрее, тем лучше.

Аднан

Тогда стреляйте, чего вы ждете?

Национальный обет

Турция должна обзавестись ядерным оружием, причем срочно.

Умственно отсталый

Ах, какая хорошая новость. Интересно, а оружие, способное поразить Лондон за такое короткое время, за сколько секунд сможет поразить Турцию, если Путину вдруг станет скучно? Что наши специалисты по психологической войне скажут на это?

горизонт

Чего и нам желаю. Как ядерного оружия, так и таких ракет, это мощный сдерживающий фактор...

Мехмет

Вот бы запустили в Лондон... Да весь мир вздохнул бы с облегчением... Великобритания – голова дьявола.

Ottomans

Вот за что я люблю Путина. Дорогой Путин, я всегда с тобой.

Озан

Посмотрим, когда Зеленский – пузырь Запада на Украине – лопнет... Наш пузырь (мэр Стамбула Имамоглу) уже лопнул...

эрдем

Мы не можем перестать хвастаться тем, что производим ударные беспилотники (но и это делает не государство, а частная компания). Русские сделали ракеты в девять раз быстрее скорости звука, но не превозносятся, как мы.