Назван главный победитель украинского кризиса

Алжир пытается извлечь максимум пользы из конфликта между Россией и Западом

Алжир стоит на первом месте в списке стран, выигравших от украинского кризиса — сегодня он является одним из основных поставщиков газа на европейский рынок, сообщает Raseef22. Но его связывают особые отношения с Россией, в частности, в энергетическом секторе, и координация с Москвой неизбежна.

Нихаль Дуэйб (نهال دويب)

После начала российской спецоперации на Украине 24 февраля этого года возникло множество вопросов о позиции Алжира в отношении конфликта, поскольку Москву и эту африканскую страну исторически связывают особенные отношения, в частности, в энергетическом секторе.

С течением времени стало очевидно, что российско-украинский конфликт способствовал появлению трёх блоков. Первый — это блок НАТО во главе с США, который, разумеется, поддерживает Киев. Он противостоит второму блоку, в который входят немногочисленные страны, явно поддерживающие Россию, а именно Северная Корея, Белоруссия и Сирия. Что касается третьего блока, то пока он остается нейтральным, хотя и формально. В нем можно выделить Китай и Алжир.

В разгар противостояния между Москвой и Западом, достигшего небывалого уровня с начала девяностых годов прошлого века, мирового энергетического кризиса, международных санкций Алжир посетили многие главы государств и правительств. Данный дипломатический тренд служит защите экономических интересов алжирцев, но при координации с Москвой.

Так, страна приняла премьер-министра Италии Марио Драги, а до него Алжир посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров, где провёл переговоры со своим коллегой Рамтаном Ламамрой и президентом. Не стоит забывать и о визите госсекретаря США Энтони Блинкена — первом в своем роде за последние 22 года.

Новые возможности

В связи с этим Адлан Махтали, алжирский аналитик в области международных отношений, сказал в беседе с Raseef22: "Москва знает Алжир и прекрасно понимает, что данный этап — этап использования возможностей, и каждый преследует свои интересы".

Он пояснил свою позицию: "Алжир был одной из стран, подвергшихся давлению в начале конфликта, и именно в таком контексте я рассматриваю визит заместителя госсекретаря США. Его целью было привлечь алжирцев на свою сторону".

"Данное явление в современных международных отношениях получило название компартиментализация. Мы сотрудничаем в областях общих интересов и конкурируем, где наблюдается их конфликт, вследствие чего отношения между странами не портятся", — отметил эксперт.

По мнению алжирского исследователя, в интересах России, чтобы давление на Европу ослабили ее союзники. В интересах победителя оставить побежденному путь для отступления при условии, что он сможет контролировать место, время и ход отступления.

Махтали продолжил: "Москва устроила Европе газовую блокаду, и ей выгодно, если ее союзники, а не противники, предложат ей энергетические альтернативы. Они не подчиняются Америке, не верят в однополярность и не извлекают из неё пользы. Здесь имеется в виду Италия, добившаяся увеличения поставок не только от Алжира, но и Азербайджана, страны, находящейся под сильным российским влиянием".

В настоящее время Алжир находится в интересной финансовой ситуации, что обусловлено ростом цен на нефть выше порога в 100 долларов и контрактами на поставку газа с международными компаниями по новым ценам впервые за 20 лет.

Алжирский политолог Хаким Буграра отмечает: "На мой взгляд, в разгар украинского кризиса и жестких экономических санкций против Москвы алжирские власти следуют исключительно коммерческой логике, которую оценила даже Россия. Они имеют право сотрудничать с любыми энергетическими рынками. Алжир стоит на первом месте в списке стран, выигравших от экономического кризиса на Украине, так как сегодня является одним из основных поставщиков газа на европейский рынок".

"Увеличение поставок итальянской компании Eni с 21 до 35 миллиардов кубометров, важное соглашение между Occidental, Eni и Total на сумму 4 миллиарда долларов, пересмотр контракта с французской энергетической компанией Еngie по новым ценам, стремление обеспечить потребности в газе стран Восточной Европы во главе со Словенией и заключить контракты с Германией касательно экспорта сжиженного газа — все это подтверждает тенденцию к увеличению алжирского экспорта нефти и газа в текущем году", — считает эксперт.

По данным французского журнала Le Point, Алжир в последние месяцы стремился репозиционировать себя на газовом рынке под влиянием украинских событий. Он подписал больше соглашений о партнерстве в области добычи газа, увеличил поставки в Италию, подписал соглашение с Engie о расширении африканского узла транспортировки газа, а также повторно заключил соглашения с французской Total.

Будучи парализованными юридическими ограничениями в прошлые годы, алжирцы прилагают много усилий, чтобы максимально использовать текущие возможности.

Если нынешнее повышение цен на нефть и газ и увеличение спроса в интересах экономики страны, это обеспечит ей финансовую стабильность и устойчивость перед лицом задолженности МВФ и Всемирному банку. Как это повлияет на простых граждан?

Финансовые приоритеты

Согласно официальным прогнозам, в текущем году доходы страны от нефти достигнут около 50 миллиардов долларов, по сравнению с 15 миллиардами долларов в 2021 году. Как заявил Тауфик Хаккар, генеральный директор компании Sonatrach (алжирский нефтяной гигант), такое повышение объясняется значительным ростом цен на нефть (примерно на 68% в конце мая по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году).

Эксперт по экономическим вопросам Сулейман Насер назвал показатели "беспрецедентными" и отметил: "Страну ждет финансовое процветание, и я предлагаю, чтобы полученные от нефтяного экспорта деньги были направлены на решение трех приоритетных задач".

Первоочередной задачей является покрытие дефицита государственного бюджета в 2022 году, который составляет 4195 миллиардов алжирских динаров, что эквивалентно 30,5 миллиардам долларов. "Сегодня необходимо покрыть этот дефицит, чтобы мы смогли избежать болезненных экономических решений, включая внешнее заимствование и эмиссию денег. Страна уже прибегала к ним осенью 2017 года, чтобы погасить внутренний долг и восполнить дефицит. Тогдашний премьер-министр отбывает срок в тюрьме по обвинению в коррупции. Кроме того, большие финансовые ресурсы позволяют правительству обоснованно пересмотреть систему заработной платы, поскольку недавние меры в целях повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, представленные в снижении налога на совокупный доход, не доказали свою эффективность, особенно в свете захлестнувшего страну запредельного роста цен".

Наконец, по мнению Сулеймана Насера, повышение уровня доходов может положительно сказаться на движении внутренних инвестиций в стране, на которые она полагается в значительной степени. В разгар кризиса в апреле 2020 года, когда баррель алжирской нефти упал в цене до 11 долларов, правительство было вынуждено заморозить многие важные проекты, а в текущей ситуации их можно завершить.

Как считают другие алжирские эксперты, перед властями страны стоит задача сохранения поступивших средств в целях стимулирования национальной экономики, которая характеризуется высокими затратами на импорт и инфляцией.

Политолог Мабрук Кахи сказал в беседе с Raseef22: "Главная цель — пересмотреть программу экономического роста. Продолжит ли правительство реализацию прошлой программы, запущенной в 2001 году, или все будет иначе?"