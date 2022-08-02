Запад направил Сербии сигнал. При чем тут Россия

Пронесло, войны не будет

После раздела Югославии в 1999 году Запад оставил на ее территории массу "закладок" в виде неразрешенных конфликтов, пишет Haqqin. Эскалация на границе Косово и Сербии – сигнал Вучичу о необходимости отказаться от "особых отношений" с Россией, утверждает автор статьи.

Дмитрий Рой

Внезапно вспыхнувший конфликт между Косово и Сербией, столь же внезапно и завершился. По мнению автора статьи, он не имеет перспектив вылиться во что-то серьезное и все свелось к ритуальной перебранке.

Поводом к чуть не вспыхнувшему противостоянию послужила бюрократическая формальность – власти Косово решили ввести единые удостоверения личности для всех, проживающих на его территории и перерегистрировать автомобильные номерные знаки.

И здесь они в своем праве, Косово – юридически независимое, признанное государство (признано частично и не является членом ООН. – Прим. ИноСМИ.), до какого-то момента оно разрешало использовать в качестве действующих документы, выданные Сербией, но теперь решили привести все к единому знаменателю. Что, ожидаемо, вызвало острую реакцию сербской стороны.

Проблема для Белграда заключается только в том, что ни сил, ни средств для продавливания своей позиции у них нет. Сегодня сербы одни и даже их традиционная союзница, Россия, в случае обострения ситуации, не придет им на помощь. И дело даже не в том, что она увязла на Украине, а в элементарной логистике – после вступления Черногории в НАТО прямых путей в Сербию у России нет.

В этих условиях сербскому президенту Александару Вучичу можно было бы вести себя и поскромнее, но он уже несколько месяцев как заведенный твердит в своих выступлениях об особых отношениях с Кремлем, намекая на взаимную поддержку. Что, само собой, не могло не остаться безнаказанным. Сейчас много говорят о том, что власти Косово, США и европейские государства во вчерашней ситуации что-то там "спровоцировали". Но давайте смотреть правде в глаза – а могло ли быть иначе?

Когда практически весь коллективный Запад противостоит российской спецоперации на Украине, разрывает с ней торговые и энергетические связи, даже ценой издержек и разбалансирования собственной экономики. И было бы наивным полагать, что в центре Европы и в самом узловом месте, на Балканах, кто-то позволит существовать пророссийской или даже нейтральной к Москве силе в лице целого государства.

К тому же, разгромив Югославию в 1999 году, Запад оставил на ее территории массу "закладок" в виде неразрешенных конфликтов, которые может активировать в любой момент, если Сербия начнет слишком уж выбиваться из существующих трендов.

Весьма примечательно изменение риторики Вучича всего за несколько часов вчерашнего конфликта. В начале было традиционное для Белграда залихватское: "Все, что могу сказать, – мы будем просить о мире и просить мира, но сразу вам скажу: сдачи не будет и победит Сербия. Если они попытаются начать гонения на сербов, издевательства над сербами, убийства сербов, Сербия победит!"

Но вот прошло несколько часов и прозвучало: "Я прошу о мире, я молюсь о мире. Я обращаюсь и к сербам, и к албанцам – сохраните мир. Атмосфера доведена до кипения, сербы больше не потерпят жестокости, я почти встал перед ними на колени и умолял их, и, в конце концов, получил обещание. Ситуация сильно осложнена".

Сербия не в состоянии сопротивляться давлению НАТО, а потому – "горе побежденным". Косово все равно введет свои документы и перерегистрирует автомобильные номера. А Вучич, в лучших традициях героев Марио Пьюзо, получит "предложение, от которого он не сможет отказаться". И самым благоприятным сценарием для сербского президента будет, если суть этого предложения станет заключаться в том, что необходимо разорвать особые отношения с Москвой. Могут ведь и большего потребовать – конфликтных-то зон и в самой Сербии, и вокруг нее предостаточно.