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ТАСС

МИД КНР назвал непрофессиональными заявления NASA с критикой космической программы Китая

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Ракета-носитель CZ-5 ("Чанчжэн-5") с зондом "Тяньвэнь-1"
Ракета-носитель CZ-5 ("Чанчжэн-5") с зондом "Тяньвэнь-1".
Источник изображения: © EPA-EFE/STR

Подобные обвинения "совсем не учитывают факты", отметили в ведомстве

ПЕКИН, 1 августа. /ТАСС/. Китайское внешнеполитическое ведомство считает непрофессиональной критику Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по поводу запуска ракет-носителей КНР на орбиту, поскольку подобные обвинения "совсем не учитывают факты". Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

"Обвинения, которые предъявляют по данному поводу Китаю американские чиновники и так называемые эксперты США, крайне непрофессиональны и абсолютно не учитывают реальные факты", - сообщил он на брифинге.

Как уточнил китайский дипломат, Управление программы пилотируемых космических полетов КНР держит в курсе мировую общественность о своих проектах и к тому же своевременно публикует соответствующую информацию на своем сайте. "Я хочу подчеркнуть: в ходе мирного освоения космического пространства мы всегда учитываем международное законодательство и действуем в соответствии с общепринятыми правилами", - добавил он.

Как заявил в субботу руководитель NASA Билл Нельсон в связи с возвращением в атмосферу Земли ступени китайской ракеты-носителя CZ-5B, властям КНР следует делиться с остальными космическими державами информацией о траектории полета своих ракет-носителей, чтобы избежать возможных жертв и материального ущерба. По его словам, все страны должны заблаговременно обмениваться такими данными, что позволит избежать рисков.

Ступень ракеты-носителя CZ-5B, при помощи которой был запущен лабораторный модуль орбитальной станции "Вэньтянь", 31 июля в 00:55 по пекинскому времени (19:55 мск в субботу) вернулась в атмосферу Земли и сгорела в ней. Отдельные осколки упали в районе Филиппин в акватории моря Сулу с координатами 119 градусов восточной долготы и 9,1 градуса северной широты. 

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