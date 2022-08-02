Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем по вопросу приобретения истребителей пятого поколения FC-31

ЦАМТО, 1 августа. Саудовская Аравия ведет предварительные переговоры с Китаем по вопросу приобретения многоцелевых истребителей пятого поколения FC-31 "Кречет" (Gyrfalcon) разработки Shenyang Aircraft Corporation.

По информации ресурса Tactical Report, Китай предлагает передать технологии FC-31 и организовать местное производство истребителей, включая передачу ряда других передовых систем.

FC-31, также известный как J-31, представляет собой двухдвигательный многоцелевой истребитель, отвечающий требованиям боевых действий будущего. Согласно информационному бюллетеню Китайской авиационной промышленной корпорации AVIC за 2018 год, его длина составляет 17,3 м, размах крыла – 11,5 м.

FC-31 имеет максимальную взлетную массу 25 т, боевой радиус действия – 1200 км (с ПТБ – 2000 км), максимальную скорость – 1,8М, практический потолок – 16 тыс. м. Расчетный срок службы – около 6-8 тыс. летных часов или 30 лет.

Самолет имеет внутренний отсек для вооружения, расположенный под фюзеляжем. Возможна установка внешних пилонов для оружия. Максимальная боевая нагрузка – 8 т, в том числе 2 т – во внутреннем отсеке вооружения.

Морская версия, известная как J-35, находится в стадии разработки и предназначена для использования на новом китайском авианосце "Фуцзянь" (Тип-003) второго поколения, строящегося для ВМС Народно-освободительной армии Китая.