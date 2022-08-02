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ЦАМТО

Спущен на воду эсминец проекта KDX-3 Batch II для ВМС Республики Корея

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Фрегат FFG 818 Daegu типа FFX второй серии (Batch II)
Фрегат FFG 818 Daegu типа FFX второй серии (Batch II).
Источник изображения: DAPA

ЦАМТО, 1 августа. На верфи Hyundai Heavy Industries в Ульсане 28 июля состоялась церемония спуска на воду 8200-тонного эсминца УРО класса "Седжонг Деуонг" серии KDX-3 Batch II, предназначенного для ВМС Республики Корея.

На мероприятии присутствовал президент Республики Корея Юн Сок Ель.

Оснащенный системой "Иджис", корабль (DDG-995) "Чонджо Великий", является первым из трех эсминцев нового поколения, которые позволят ВМС Республики Корея выполнять перехват баллистических ракет. Корабль планируется передать флоту в конце 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, первая партия из трех эсминцев KDX-3, оснащенных системой "Иджис" версии Baseline 7.1, была принята на вооружение ВМС Республики Корея в период с 2008 по 2012 гг. Hyundai Heavy Industries (HHI) построила первый и третий корабли, а Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) – второй.

Проектирование кораблей KDX-3 Batch II компанией Hyundai Heavy Industries началось после заключения контракта в мае 2016 года. В апреле 2019 года возглавляемый министром обороны комитет по рассмотрению оборонных проектов одобрил планы строительства для ВМС страны второй партии из трех эсминцев УРО класса "Седжонг Дэуонг" и подводных лодок следующего поколения. Стоимость строительства эсминцев оценивается в 3,9 трлн. вон (3,3 млрд. долл.).

В октябре 2019 года Агентство программ оборонных закупок Министерства национальной обороны Республики Корея (DAPA) заключило с Hyundai Heavy Industries контракт на разработку рабочего проекта и постройку для ВМС страны головного эскадренного миноносца УРО класса "Седжонг Деуонг" (KDX-3) второй серии. Стоимость контракта составила 667,6 млрд. вон (565 млн. долл.).

Резка стали для постройки "Чонджо Великий" началась 16 февраля 2021 года. Закладка киля корабля состоялась 5 октября 2021 года на предприятии HHI в Ульсане.

В ноябре 2021 года HHI объявила о подписании контракта стоимостью 636,3 млрд. вон (541,7 млн. долл.) на постройку второго эсминца проекта KDX-3 Batch II.

Предполагается, что длина корабля составит 170 м, ширина – 21 м, водоизмещение – 8100 т. Оснащенный системой управления оружием "Иджис", эсминец сможет развивать максимальную скорость 30 узлов. По информации компании, по сравнению с имеющимися эсминцами, новые корабли получат улучшенные боевые системы, способные обнаруживать и сопровождать цели на большей дальности и с более высокой точностью, будут обладать улучшенными мореходными и противолодочными характеристиками. В состав вооружения корабля войдут ЗУР SM-2 "Стандарт" Блок-3B. По данным ВМС, эсминец также сможет нести вертолеты MH-60R "Си Хок".

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Страны
Южная Корея
Продукция
Arleigh Burke
SH-60
SM-2
Иджис
Компании
DAPA
DSME
HHI
Hyundai
Проекты
KDX-III
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