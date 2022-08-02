Германия хочет обойти Россию в производстве оружия. Получается так себе

Некачественное немецкое оружие подводит Украину точно так же, как раньше Турцию

Германия пытается воспользоваться украинским конфликтом, чтобы нарастить свою долю на мировом рынке оружия и обойти его лидеров Россию и США, пишет MWM. Однако качество немецкой техники вызывает вопросы.

Немецкий оборонный сектор активно пытается увеличить свою долю на мировом рынке и побороться с его привычными лидерами США и Россией. Получается с переменным успехом: уже не раз поднимались вопросы о качестве немецкого вооружения, причем в пример приводились характеристики самых разных систем. Совсем недавно, 29 июля, немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000), широко рекламируемые западными источниками как самые боеспособные в мире, демонстрируют значительные признаки "износа" уже после месяца эксплуатации (примечательно, что это сообщалось о пушках, доставленных на Украину всего в конце июня). Из-за выхода орудий из строя Киеву приходится использовать артиллерию из других источников. Украинской армии повезло в том смысле, что большинство ее артиллерийских частей укомплектовано иными системами, — в первую очередь американскими и советскими. Еще один недостаток PzH 2000— низкая совместимость с боеприпасами других стран НАТО, несмотря на то, что альянс уделял этому вопросу особое внимание. Несовместимостью с боеприпасами других стран Североатлантического альянса страдает и немецкий зенитный танк Gepard, также переданный Украине.

Серьезные недоработки PzH 2000 далеко не беспрецедентны. Танк Leopard 2, еще одна ведущая наземная боевая система Германии, также показал очень плохие результаты в кампаниях турецкой армии против исламистов и повстанцев как в Ираке, так и в Сирии. Британские СМИ сообщали, что у танка вскрылись "многочисленные недостатки, приведшие к летальным исходам", а американский армейский журнал Stars and Stripes счел, что репутация танка пострадала в столкновениях с боевиками "Исламского государства"*. "Как ни удивительно", констатировал журнал The National Interest, но его боевые характеристики продемонстрировали, что в конце концов танк "не настолько хорош". Из-за понесенных потерь турецкое командование назвало операции против боевиков "Исламского государства"* с участием Leopard 2 "травмой". А поскольку танк повсеместно считался наиболее эффективным во всем западном мире против легковооруженных негосударственных сил, его слабый результат вызывает серьезные вопросы о качестве немецких вооружений вообще.

В июне Германия представила первый с 90-х годов западный танк Panther. ВПК страны, по-видимому, пытается извлечь выгоду из российско-украинского конфликта на фоне возросших по всему континенту расходов на оборону, однако проверка боем может оказаться серьезным препятствием для амбиций Берлина. В этом отношении показательно решение Министерства обороны Польши вместо танков Leopard 2 и САУ PzH 2000 вложиться в их южнокорейских конкурентов — танк K2 и гаубицу K9, поскольку они практически единогласно признаны гораздо более эффективными и надежными.

* запрещенная в России террористическая организация