В новой Морской доктрине сделан упор на защиту мест добычи углеводородов

ЦАМТО, 1 августа. В новой Морской доктрине России сделан акцент на защиту флотом регионов и морских акваторий, где осуществляется добыча углеводородов или имеются значительные их залежи, это, в частности, Арктика, Дальний Восток и Каспий.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы об утверждении новой Морской доктрины РФ и Корабельного устава Военно-морского флота. Документы были подписаны 31 июля до начала парада в честь Дня Военно-морского флота. До этого Корабельный устав подписывался главкомом ВМФ.

"Углеводороды – кровь современной экономики, и в зонах их добычи сталкиваются интересы сильных мира сего. Поэтому одна из программных задач российского флота будет заключаться в обеспечении стабильности, безопасности и защиты российских экономических интересов в морских акваториях, где на шельфе осуществляется добыча или же имеются значительные залежи углеводородов", – отметил И.Коротченко.

Он уточнил, что среди этих регионов Арктика, Каспийский регион, Сахалин и Дальний Восток.

"Важнейшей задачей провозглашено противодействие устремлениям США и ряда других государств, которые рассматривают свои военно-морские силы как средства проецирования силы и передового базирования для нанесения ударов по территории России. Мы должны препятствовать таким устремлениям", – подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, также в доктрине проработаны вопросы мобилизационной готовности, обеспечение присутствия российского флага в ключевых для национальной безопасности районах Мирового океана, обеспечение безопасности России в восточном Средиземноморье и обеспечение круглогодичной и безопасной навигации по Северному морскому пути.

"Подтвержден курс на то, что самодостаточная и сильная Россия может быть таковой только при наличии самодостаточного и сильного флота, имеющего выход в Мировой океан", – заключил И.Коротченко.