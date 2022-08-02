Министр обороны КНР назвал модернизацию китайской армии одной из важнейших задач в новую эпоху

Пекин. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Создание сильной армии, ее модернизация в соответствии с требованиями современной эпохи и международным статусом Китая является одной из важнейших задач страны, заявил в понедельник министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.

"В нынешнюю эпоху необходимо(...) следовать по пути создания сильной армии с китайскими особенностями, ускорить модернизацию национальной обороны и армии. Следует стремиться к созданию консолидированной национальной обороны и сильной народной армии, соразмерной международному статусу нашей страны и совместимой с интересами национальной безопасности и развития, с тем, чтобы обеспечить стратегическую поддержку реализации великого обновления китайской нации", - сказал министр, выступая на торжественном приеме в Пекине по случаю 95-й годовщины образования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).