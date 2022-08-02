ЦАМТО, 1 августа. Германия передаст Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Министерство обороны ФРГ.

"Украина получит от бундесвера дополнительную всеобъемлющую помощь. Такое решение приняла министр обороны Кристин Ламбрехт. Киев получит 16 танковых мостоукладчиков типа Biber", – говорится в сообщении ведомства.

Шесть мостоукладчиков будут поставлены уже в этом году, остальные в следующем. Планируется также, что украинские военнослужащие пройдут обучение эксплуатации машин.

Как напоминает "РИА Новости", министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт ранее заявляла, что в бундесвере осталось лишь немного того, что можно было бы передать Украине в рамках военной помощи. СМИ писали, что некоторые страны Восточной Европы обвиняют Германию в том, что она недостаточно эффективно поддерживает Украину в вопросе поставок оружия и не выполняет должным образом свои обязательства в рамках соглашений о восполнении запасов стран, передающих свое оружие Киеву.