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ЦАМТО

ВМС Индии приняли национальный авианосец "Викрант"

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«Викрант» существенно усилит ВМС Индии
«Викрант» существенно усилит ВМС Индии.
Источник изображения: joinindiannavy.gov.in

ЦАМТО, 1 августа. Как сообщило Минобороны Индии, командование ВМС страны в ходе состоявшейся 28 июля церемонии приняло первый авианосец национальной постройки P71 "Викрант" (IAC-1 – Indigenous Aircraft Carrier).

Авианосец был передан заказчику компанией Cochin Shipyard Limited (CSL) после завершения обширных испытаний, которые проводились в период с августа 2021 года по июль 2022 года. Во время испытаний были проведены проверки бортового оборудования и других систем, включая главную энергетическую установку, вспомогательное оборудование, вооружение, датчики, компоненты авиационного комплекса, подтверждены различные характеристики авианосца, в т.ч. мореходные качества и маневренность.

Как сообщал ЦАМТО, церемония закладки киля первого национального авианосца состоялась на предприятии Cochin Shipyard Limited (CSL) в Кочи 28 февраля 2009 года, спуск на воду прошел в августе 2013 года.

Проект был реализован по контракту, заключенному Министерством обороны Индии с CSL в три этапа: в мае 2007 года, декабре 2014 года и октябре 2019 года, соответственно. Общая стоимость постройки составила около 200 млрд. рупий (2,8 млрд. долл.). Строительство спроектированного Директоратом проектирования ВМС (Directorate of Naval Design – DND) корабля осуществлялось со значительным отставанием от первоначально согласованного графика и с большим превышением стоимости.

Доля систем национального производства составляет около 76%. Участие в постройке принимали компании BEL, BHEL, GRSE, Keltron, Kirloskar, Larsen & Toubro, Wartsila India и т.д.

Длина корабля составляет 262 м, максимальная ширина – 62 м, осадка – 8,4 м, полное водоизмещение – около 45000 т. Он оснащен газотурбинной силовой установкой, включающей 4 турбины LM2500 компании General Electric общей мощностью 80 МВт, что позволяет развивать максимальную скорость более 28 узлов. Дальность плавания – около 7500 морских миль на скорости 18 узлов. Авианосец вооружен четырьмя шестиствольными ЗАК АК-630 и, вероятно, будет оснащен ЗРК "Барак-8", совместно разработанным Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) МО Индии и компанией Israel Aerospace Industries (IAI).

"Викрант" выполнен по схеме STOBAR (short takeoff but arrested recovery – "короткий взлет и посадка на аэрофинишер"). В состав палубного авиакрыла войдет около 30 летательных аппаратов, включая истребители МиГ 29К, вертолеты Ка 31, многоцелевые вертолеты MH-60R, легкие вертолеты "Дхрув" (Dhruv).

Кроме того, правительство Индии рассматривает несколько вариантов закупки 57 многоцелевых палубных истребителей по программе MRCBF, в рамках которой "Викрант" может в конечном итоге принять либо F/A-18 "Супер Хорнет", либо "Рафаль".

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Страны
Индия
Продукция
Dhruv
F-18
LM2500
Rafale
SH-60
АК-630 Ласка
Компании
DRDO
General Electric
GRSE
IAI
Проекты
Авианосец
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