ЦАМТО, 1 августа. Фрегат "Адмирал Горшков" первым в ВМФ России заступит на боевое дежурство с гиперзвуковыми КР "Циркон", заявил Президент РФ - Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин, выступая 31 июля на Главном военно-морском параде.

Ниже стенограмма выступления В.Путина приведена в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Товарищи матросы и старшины, мичманы и офицеры, генералы и адмиралы!

Дорогие ветераны!

Уважаемые граждане России!

Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота – с праздником, который любит и чтит народ России, дорогим сердцу каждого, кто служит или служил на нашем прославленном флоте.

Мы чествуем всех вас – все поколения доблестных стражей морских пределов Отечества, вспоминаем великих флотоводцев и бесстрашные экипажи боевых кораблей разных эпох, благодарим действующих матросов и офицеров за высочайшее ратное мастерство, мужество, отвагу и за преданность Отчизне и нашему народу.

Парады боевых кораблей принимают сегодня основные базы нашего флота: Владивосток, Балтийск, Североморск, Каспийск и, конечно, Санкт-Петербург – морская столица страны. Здесь, в акватории древней Невы и легендарного Кронштадта, проходит наш Главный военно-морской парад.

В этом году он приурочен к 350-летию со дня рождения основателя регулярного флота России – Петра Первого. Под его правлением Россия обрела статус великой морской державы, завоевала авторитет и влияние в мире.

Петр Первый неразрывно, навечно связал историю флота с историей государства российского. С начала своего становления флот был и остается участником всех самых значимых, судьбоносных событий и вместе со страной, с народом закалялся в тяжелых испытаниях и великих победах, умножал свою славу и могущество.

Мы по праву гордимся этим. С малых лет знаем примеры героизма и самоотверженности многих поколений моряков, корабелов, исследователей – людей особой закалки и разносторонних знаний.

Морская служба – это призвание. Флотское братство, взаимовыручка, презрение к трудностям, твердая воля – в характере командиров кораблей, офицерского состава и всех боевых экипажей. Слово военных моряков незыблемо, а усердие безгранично.

Эти вековые традиции получили развитие в новом Корабельном уставе Военно-морского флота – сегодня он был мною подписан. Утверждена также и новая Морская доктрина России.

Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России – и экономических, и жизненно важных, стратегических. Прежде всего, это наши арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы. Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами.

Ключевое здесь – это возможности Военно-морского флота. Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу, успешно, с честью выполняет стратегические задачи на рубежах нашей страны и в любом районе Мирового океана, обладает высокой готовностью к активным действиям своих береговых, надводных, воздушных, подводных сил и средств. Они постоянно совершенствуются.

Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон", для которых нет никаких преград. Уважаемые товарищи, их поставка в Вооруженные Силы России начнется в ближайшие месяцы.

Первым с этим грозным оружием на борту заступит на боевое дежурство фрегат "Адмирал Горшков". Район несения службы корабля, оснащенного гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон", будет выбран, исходя из интересов обеспечения безопасности России.

Мы продолжим масштабное строительство кораблей и судов, программы морских научных исследований. Большие позитивные перемены произойдут в приморских регионах. И, конечно, одним из главных приоритетов остается благополучие семей военных моряков, кораблестроителей, работников всех отраслей, связанных с морем и флотом.

Уважаемые товарищи!

Современные условия требуют от нас адекватных, оперативных и решительных действий. Убежден, что нынешнее поколение матросов и офицеров – это надежная, несокрушимая опора Отечества.

Для всех нас Родина – понятие священное, а ее защита – высокий долг и смысл жизни каждого из нас.

Верю в вас и благодарю вас за службу.

Слава Военно-морскому флоту России!

Ура!