Польское радио: восемь самоходных гаубиц Krab уже готовы к передаче ВСУ

ЦАМТО, 1 августа. Польша передает Украине восемь самоходных гаубиц Krab. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 30 июля Польское радио.

"Восемь гаубиц Krab в рамках подписанного в июне контракта с Украиной уже готовы к передаче заказчику. Завершаются последние формальности, и техника будет доставлена на территорию Украины", – говорится в сообщении.

Также в настоящее время в Польше заканчивает обучение очередная группа украинских военных, которые будут обслуживать данные гаубицы, сообщает радио.

Отмечается, что восемь единиц Krab будут переданы украинским войскам небезвозмездно. "Это реализация межправительственного соглашения, которое Польша и Украина заключили в Киеве в начале июня", – говорится в сообщении.

По данным радио, в рамках контракта на более чем 3 млрд. злотых польское предприятие Huta Stalowa Wola S.A. должно произвести для Украины 60 гаубиц Krab.

В мае Польша безвозмездно передала Украине 18 гаубиц Krab. Эта техника была поставлена из запасов Войска польского.

Krab – это гаубицы, которые состоят на вооружении польской армии. Гусеничное шасси производится по южнокорейской лицензии, а пушка калибра 155 мм является модификацией британского орудия. Максимальная дальность стрельбы Krab – 40 км штатным боеприпасом, скорострельность – 6 выстр./мин. Единственным эксплуатантом этих самоходных гаубиц в настоящее время является польская армия, отмечает "РИА Новости".