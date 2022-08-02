Войти
ЦАМТО

Польское радио: восемь самоходных гаубиц Krab уже готовы к передаче ВСУ

434
0
0
155-мм/52 самоходная гаубица Krab вооруженных сил Польши
155-мм/52 самоходная гаубица Krab вооруженных сил Польши.
Источник изображения: Huta Stalowa Wola

ЦАМТО, 1 августа. Польша передает Украине восемь самоходных гаубиц Krab. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 30 июля Польское радио.

"Восемь гаубиц Krab в рамках подписанного в июне контракта с Украиной уже готовы к передаче заказчику. Завершаются последние формальности, и техника будет доставлена на территорию Украины", – говорится в сообщении.

Также в настоящее время в Польше заканчивает обучение очередная группа украинских военных, которые будут обслуживать данные гаубицы, сообщает радио.

Отмечается, что восемь единиц Krab будут переданы украинским войскам небезвозмездно. "Это реализация межправительственного соглашения, которое Польша и Украина заключили в Киеве в начале июня", – говорится в сообщении.

По данным радио, в рамках контракта на более чем 3 млрд. злотых польское предприятие Huta Stalowa Wola S.A. должно произвести для Украины 60 гаубиц Krab.

В мае Польша безвозмездно передала Украине 18 гаубиц Krab. Эта техника была поставлена из запасов Войска польского.

Krab – это гаубицы, которые состоят на вооружении польской армии. Гусеничное шасси производится по южнокорейской лицензии, а пушка калибра 155 мм является модификацией британского орудия. Максимальная дальность стрельбы Krab – 40 км штатным боеприпасом, скорострельность – 6 выстр./мин. Единственным эксплуатантом этих самоходных гаубиц в настоящее время является польская армия, отмечает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Южная Корея
Похожие новости
07.06.2022
Польша поставит Украине три артиллерийских дивизиона 155-мм самоходных гаубиц Krab
03.06.2022
У Украины есть реальный шанс на мир
31.01.2022
Главред: во что играет Байден с Украиной?
07.10.2020
"Поставили перед фактом": чем Европа заплатит за военные базы США
30.04.2019
SIPRI: военные расходы в мире в 2018 году составили 1,8 трлн. долларов
15.05.2017
Какой будет третья мировая
01.04.2015
«Сарматы», в путь
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.08 12:39
  • 4
Роскосмос перестроит работу, чтобы выпускать спутники в другом количестве и качестве
  • 02.08 12:17
  • 9
Тысяча новых танков в Польше — проблема для России
  • 02.08 11:27
  • 1
В России создадут семейство самолетов на базе обновленного Ан-2
  • 02.08 10:56
  • 5
Россия испытала в Сирии глубоко модернизированный дрон-камикадзе «Ланцет-3»
  • 02.08 10:55
  • 6
Командующий ЧФ России заявил о господстве флота в Азовском море
  • 02.08 09:06
  • 29766
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.08 07:28
  • 76
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 02.08 06:42
  • 2
Огонь гасят огнем
  • 01.08 22:43
  • 1
Применение новой российской ракеты ЛМУР на Украине
  • 01.08 19:29
  • 51
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 01.08 15:17
  • 0
Из-за провальной политики правящую партию Польши в следующем году ожидают трудные выборы
  • 01.08 13:43
  • 3
В Индии назвали окончательные сроки принятия решения по составу авиакрыла нового авианосца INS Vikrant
  • 01.08 12:47
  • 1
Строительство авианосцев названо приоритетным направлением морской доктрины РФ
  • 01.08 11:14
  • 15
Анатолий Чубайс предложил создать в России глобального оператора композитных материалов
  • 01.08 11:08
  • 0
Польша расширяет производство ударных беспилотников