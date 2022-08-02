Культа наследие

Военный историк Дмитрий Болтенков — о том, как Киев полагается на поставки «супер-оружия» от иностранных партнеров

В годы Второй мировой войны на заброшенные Богом атоллы Тихого океана начали высаживаться американские силы. В ходе войны с Японией военнослужащие США строили аэродромы и пункты базирования для своих наступающих сил. За ними с интересом смотрели туземцы. Бледнолицые оказались людьми не жадными и щедро делились с аборигенами консервированным мясом, шоколадом и прочим. Если раньше местные питались рыбой и кокосами, то теперь их рацион ощутимо расширился. Пришедшая же техника казалось божественной. Потом война закончились, большие серебристые птицы-самолеты улетели. Памятуя те сладкие дни, аборигены начали создавать образы самолетов из подручного материала, надеясь, что «боги» вернутся. И тогда появился так называемый Карго-культ.

По другую сторону земного шара в нацисткой Германии тогда появился культ чудо-оружия, который остановит наступающие войска Советов. В октябре 1942 года министр вооружения Третьего рейха Альберт Шпеер сообщил: «Мы стоим на пороге победы. Война против большевиков будет выиграна с помощью вундерваффе — уникального оружия». В дальнейшем тема чудо-оружия была подхвачена ведомством Геббельса и развита так, что эта мысль плотно засела в головах не только мирного немецкого населения, но и военнослужащих Вермахта. И они в это верили даже в последние дни гитлеровского режима. Даже когда армии маршала Жукова завершали взятие Берлина, 29 апреля 1945 года радио продолжало сообщать о том, что чудо-оружие уже на подходе и вот вот-вот нанесет свой смертельный удар.

Безусловно, немецкий инженерный разум к концу Второй мировой войны создал большой ряд интересных образцов вооружения и военной техники. Например, крылатые ракеты «Фау-1» и баллистические ракеты «Фау-2». Но их применение только терроризировало мирное население Британских островов, а израсходованная на них взрывчатка могла быть с большим толком потрачена немцами в военных целях. На реактивные самолеты «Ме-262» уже не осталось ни пилотов, ни горючего. А супертанк «Маус» до сих потрясает своими размерами посетителей танкового музея в подмосковной Кубинке. Но культ волшебного чудо-оружия, способного одним своим применением остановить волны наступающих, остался. Однако никакие виды супероружия не могли остановить закаленную в боях Красную Армию, оснащенную современным оружием, имеющую богатый боевой опыт и охваченную чувством справедливой мести на пути к уничтожению нацистского режима.

Удивительным образом эти два культа — карго и чудо-оружия — переплелись в современном информационном поле Украины. Можно даже создать новый термин: карго-вундерваффе.

Суть заключается в том, что берется какой-либо единичный вид оружия, и во всех СМИ разгоняется тезис: вот сейчас Европа и США дадут нам его, и мы остановим русских.

Сначала была тема божественного «Джавелина»: «вот нам дадут это противотанковое средство и мы будет жечь русские танки». Что удивительно, разворачивающийся психоз в конце концов доходит до абсурда в виде именования родившихся детей именем Джавелин и появлением божественных муралов в виде ангела с Джавелином. Ничего не напоминает? Правильно, карго культ аборигенов островов Тихого океана. Проходит время, оказывается, что чудо-оружие не такое уж чудо, что русские танки могут на себя принимать до восьми попаданий «Джавелинов». Тема естественным образом утихает.

Но появляется другая. Теперь — божественного «Байрактара» от турков. По всем СМИ разгоняются кадры применения этих беспилотников, большей частью, правда, фейковые. Проходит время, выясняется: да, машина, безусловно, хорошая, только смотря против какого противника. Если у тебя нет развитых систем ПВО и РЭБ, то да, пойдет, а вот если есть, то «Байрактары» имеют обыкновение быстро заканчиваться. До муралов с «Байрактарами», правда, дело не дошло, но новое имя для младенцев таки на Украине появилось. Ну а тезис чудо-оружия в виде «Байрактара» как-то опять быстро забылся.

Но сама тема карго-вундерваффе продолжает жить и дальше. Так появляются и быстро исчезают тезисы о чудо-американских пушках М777, французских самоходках «Цезарь», немецких PzH2000. Эти игрушки пополняют длинный список изучаемых нашими специалистами в области вооружения образцов иностранной техники.

Совсем недавно появился тезис о божественном американском РСЗО Himars. Есть уже и муралы с этим оружием, хотя до детских имен Хаймарс на Украине еще не додумались. Да, использование этого оружия дает некоторый эффект и наносит определенный ущерб союзным силам. Хотя ударить этими ракетами по месту содержания своих военнопленных, как это сделали на днях в Еленовке — до такого бы и командование Третьего Рейха не додумалось бы. Еще более медийными стали удары ракетами этого комплекса по мостам в Херсонской области. Вообще желание киевского режима бить по мостам стало просто какой-то навязчивой фобией. Впрочем, это неудивительно для режима, который не умеет ничего созидать, а может только разрушать.

Последние дни в украинских СМИ начал разгоняться тезис божественного самолета: «вот дайте нам штурмовики "Тандерболт" А-10 и истребители F-16, и мы вернем себе небо и остановим злобных русских». Штурмовик А-10 — по сути аналог известного российского самолета Су-25 «Грач». Это самолет поля боя, построенный вокруг пушки «Вулкан». Он неплохо себя показал против противника без современной системы ПВО, как это было в Ираке или Афганистане.

А отдавать современные версии истребителя F-16 Соединенным Штатам как-то не с руки: их производство расписано на годы вперед и на заказчиков, а возможные потери этих самолетов в воздушных столкновениях с российскими ВКС серьезно подорвет экспортный потенциал. Да и вообще, современные ВВС — это очень дорогая игрушка в плане эксплуатации и содержания. В течение полугода-года сменить технику советского образца на иностранную нереально.

Таким образом, скоро и миф о божественном самолете исчезнет, но украинские СМИ и эксперты придумают очередной новый. Но никакие мифы не помогут остановить наступление Союзных сил: они также закалены в боях и оснащены современной военной техникой, как и их деды, которые в годы Войны освобождали территорию Украины от нацистов.

Автор — военный историк

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