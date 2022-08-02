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Военное обозрение

Польские компании захотели участвовать в «послевоенном» восстановлении Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Более 500 польских компаний изъявили желание участвовать в восстановлении украинской инфраструктуры. Об этом сообщает польская пресса.

Правительство Польши собирается передать план восстановления Украины президенту страны Владимиру Зеленскому. Польша, как заявлено, претендует на роль моста между Украиной и Европой. Поэтому она заинтересована в восстановлении украинской экономики, утверждает польская пресса. К восстановлению собираются подключать как государственные структуры, так и коммерческие компании.

Правда, если выражаться словами зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, нет никаких гарантий, что Украина вообще будет существовать как независимое государство к тому времени, когда польские компании сподобятся ее восстанавливать.

Тем не менее, польское издание Rzeczpospolita ссылается на отчет, который начали готовить по заказу министерства финансов Польши. В отчете Варшава собирается предложить Зеленскому восстановление Украины польскими компаниями. В Польше считают, что это неплохой заработок – восстанавливать украинские инфраструктурные объекты. Конечно, при этом польские чиновники прикрывают желание обогатиться за счет восстановления Украины благородными целями.

Например, в правительстве Польши называют стремление восстанавливать Украину основанным на безграничном сочувствии и доверии к Киеву. Польские компании рассчитывают, что Украина будет взаимодействовать с европейским бизнесом с их «помощью», которое на деле обернется обычным грабительским посредничеством.

Кроме того, Польша предлагает Украине свои логистические возможности, которые якобы позволят снизить затраты на доставку разнообразных товаров в страну. В этом заинтересовано и польское правительство. Так, министр развития и технологий Вальдемар Буда уже ведет переговоры с Польским агентством по инвестициям и торговле, а затем собирается обсудить вопрос восстановления Украины с отдельными отраслями и компаниями.

В июне Корпорация страхования экспортных кредитов (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych) Польши возобновила возможность страхования дебиторской задолженности по экспортным контрактам с украинскими контрагентами в рамках «политики без границ». Об этом также сообщает польская пресса. К концу года корпорация сможет предоставить украинским компаниям кредитные лимиты на сумму 500 млн злотых.

Польская пресса подчеркивает, что спецоперация на Украине привела к колоссальным разрушениям для страны. Поэтому на восстановление Украины потребуются огромные деньги. Например, общие материальные потери страны оцениваются специалистами Киевского экономического университета в 100 млрд долларов. Украина потеряла 227 заводов, 295 мостов, 5000 га сельскохозяйственных угодий.

Восстанавливать это все, конечно, придется. Только имеет ли смысл польским чиновникам и бизнесменам договариваться о чем-либо с офисом Зеленского? Ведь сама судьба действующего президента Украины, как и всего киевского режима, находится под большим вопросом. Кроме того, спецоперация будет продолжаться до выполнения ее целей, а это значит, что совершенно неизвестно, какие территории киевским режимом будут потеряны и вообще, как долго продлится сам конфликт.

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Кредитование
Страны
Польша
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
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