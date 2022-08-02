Войти
Известия.ru

Шойгу поздравил военнослужащих с Днем тыла Вооруженных сил РФ

200
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем тыла Вооруженных сил РФ, который отмечается ежегодно 1 августа.


Глава Минобороны отметил значительный вклад тыловой службы в достижения побед российской армии на полях сражений. В мирное время личный состав укрепляет оборону страны.

«Сегодня службы материально-технического обеспечения достойно продолжают ратные традиции предшественников», — сказал Шойгу.

Министр пожелал тыловикам крепкого здоровья и новых подвигов на благо Родины.

Корреспондент «Известий» Александр Морозов 1 августа показал работу подразделений материально-технического обеспечения Вооруженных Сил России во время спецоперации по защите Донбасса.

Благодаря работе тыловых войск подразделения остаются боеспособными. Всего деятельность российских войск поддерживает более 20 разноплановых подразделений. Среди них, например — уникальный банно-прачечный поезд, аналогов которому в мире нет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
09.08.2021
Роскосмос завершает наземную отработку межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат"
25.08.2020
ОДК поставила первую установочную партию двигателей НК-32 второго этапа для Ту-160М
28.03.2019
Вместо Спецстроя строительством военных объектов займется новая компания
26.01.2016
Сергей Шойгу проверил ход строительства пирсовой зоны для базирования РПКСН проекта 955 «Борей» в Вилючинске
16.12.2013
Фильм о Як-130 телеканала "Россия 2" - лауреат первой национальной премии "Авиационное видео"
24.07.2013
Путин отметил профессионализм, настойчивость и энергичность, которые проявили военные в ходе внезапных учений в ВВО
01.03.2013
Шойгу анонсировал создание центра управления для координации работы 49 ведомств
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.08 12:39
  • 4
Роскосмос перестроит работу, чтобы выпускать спутники в другом количестве и качестве
  • 02.08 12:17
  • 9
Тысяча новых танков в Польше — проблема для России
  • 02.08 11:27
  • 1
В России создадут семейство самолетов на базе обновленного Ан-2
  • 02.08 10:56
  • 5
Россия испытала в Сирии глубоко модернизированный дрон-камикадзе «Ланцет-3»
  • 02.08 10:55
  • 6
Командующий ЧФ России заявил о господстве флота в Азовском море
  • 02.08 09:06
  • 29766
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.08 07:28
  • 76
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 02.08 06:42
  • 2
Огонь гасят огнем
  • 01.08 22:43
  • 1
Применение новой российской ракеты ЛМУР на Украине
  • 01.08 19:29
  • 51
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 01.08 15:17
  • 0
Из-за провальной политики правящую партию Польши в следующем году ожидают трудные выборы
  • 01.08 13:43
  • 3
В Индии назвали окончательные сроки принятия решения по составу авиакрыла нового авианосца INS Vikrant
  • 01.08 12:47
  • 1
Строительство авианосцев названо приоритетным направлением морской доктрины РФ
  • 01.08 11:14
  • 15
Анатолий Чубайс предложил создать в России глобального оператора композитных материалов
  • 01.08 11:08
  • 0
Польша расширяет производство ударных беспилотников