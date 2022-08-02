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Известия.ru

Минобороны показало кадры работы подразделений МТО во время спецоперации

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России 1 августа опубликовало кадры работы подразделений материально-технического обеспечения (МТО) Восточного военного округа (ВВО) во время спецоперации по защите Донбасса.


Тыловые подразделения ежедневно обеспечивают всем необходимым группировку «Восток». Силами специалистов МТО развернуты мобильные полевые кухни, каждая из которых позволяет накормить до 200 человек, в том числе в движении.

Кроме того, для солдат организованы полевые банно-прачечные комплексы, которые позволяют одновременно помыть до 120 человек. Комплексы оборудованы стиральными машинами, в которых солдаты группировки «Восток» могут постирать вещи и обмундирование.

1 августа министр обороны России Сергей Шойгу поздравил личный состав служб материально-технического обеспечения с их профессиональным праздником — Днем Тыла ВС РФ. Соответствующий приказ министра обороны был опубликован в газете «Красная Звезда». Он отметил заслуги тыловых войск на протяжении всей истории их существования, подчеркнул, что работники тыла и в наши дни достойно продолжают ратные традиции предшественников и пожелал им здоровья, благополучия и новых успехов на благо России.

В тот же день корреспондент «Известий» Александр Морозов показал работу подразделений МТО Вооруженных Сил России (ВС РФ) во время спецоперации по защите Донбасса. Для обеспечения российских солдат всем необходимым в тылу работают более 20 разноплановых подразделений, среди которых, в частности, уникальный банно-прачечный поезд, хлебзавод и мобильные городки для ремонта и заправки техники.


На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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