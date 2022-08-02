На Западе рассказали о названных «черной дырой» российских подлодках

Обозреватель The National Interest Кайл Мизоками рассказал о том, что НАТО дало российским подлодкам «Проекта 877» («Палтус») прозвище «черная дыра» за их незаметность. По его словам, эти субмарины неатомного флота России на Западе относят к классу Кило.

«ВМС США дали им прозвище "черная дыра", потому что усовершенствованные модели "Палтусов" очень незаметны. Эти подлодки более или менее непрерывно производились в течение 30 лет, что свидетельствует об их эффективности на море», — указал автор статьи.

Обозреватель отметил, что эти субмарины не быстрые, однако могут находится под водой почти две недели. При их строительстве используется множество шумозаглушающих технологий, в том числе безэховое покрытие, что не позволяет шумам отражаться от него.

Мизоками рассказал, что у СССР было 24 подводные лодки класса Кило, 11 из них до сих пор используются Россией. Модернизированные версии начали производиться в рамках «Проекта 636.3» («Варшавянка»), что позволило обновить флагманские российские подводные силы.

Ранее стало известно, что самая большая в мире атомная подводная лодка «Дмитрий Донской» выведена из состава Военно-морского флота России. Субмарина водоизмещением 48 тысяч тонн принадлежит к проекту 941 УМ «Акула», по классификации НАТО SSBN Typhoon.