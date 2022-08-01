Замгенсека ОДКБ заявил об отсутствии планов использовать силы организации на Украине

По словам Валерия Семерикова, в организации обращают пристальное внимание на действия США и других стран Запада у границ государств-членов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Применение Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на Украине не рассматривается. Об этом заявил в воскресенье заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков в интервью изданию "Союзники. ОДКБ".

"События на Украине и вокруг нее напрямую затрагивают интересы как минимум двух государств - членов ОДКБ - России и Беларуси, и по инициативе Москвы и Минска эта тема обсуждалась в ходе прошедшей юбилейной встречи лидеров государств-членов. При этом о каких-либо действиях в формате ОДКБ речи не идет", - указал он.

"Разумеется, в секретариате организации вся обстановка на этом направлении отслеживается и анализируется. Обращаем пристальное внимание на действия США и других стран Запада у границ наших государств", - добавил Семериков.