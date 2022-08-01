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Известия.ru

Парад в честь Дня Военно-морского Флота России прошел в сирийском Тартусе

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Источник изображения: Фото: скриншот видео

Военно-морской парад в честь Дня Военно-морского Флота России прошел в сирийском Тартусе. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.


«В этом году в параде впервые приняли участие боевые корабли сразу трех флотов ВМФ России — Черноморского, Тихоокеанского и Северного. Всего в праздничных мероприятиях было задействовано 13 кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России, 18 летательных аппаратов Воздушно-космических сил России и морской авиации ВМФ России, а также два ракетных катера, морской тральщик ВМС Сирии, вертолеты и истребители ВВС Сирии», — сказали в Минобороны.

Принимал парад командующий российской группировкой войск в Сирии Герой России генерал-полковник Александр Чайко. Командовал парадом на противодиверсионном катере «Кадет» капитан первого ранга Дмитрий Добрынин.

После обхода кораблей парадного строя на борту фрегата «Адмирал Касатонов» состоялось награждение личного состава за успехи в военной службе.

В рамках празднования для жителей и гостей Тартуса организовали военно-спортивный праздник. В его рамках морские пехотинцы при поддержке катеров «Раптор» и ударных вертолетов Ка-52 продемонстрировали высадку и захват необорудованного побережья.

Кроме того, на набережной прошли выставка военной техники, выступления морских пехотинцев и концерт творческих коллективов.

Программу завершили торжественное прохождение катеров «Раптор» и вертолетов Ми-8 с Андреевским флагом и государственными флагами России и Сирии на борту.

В России главный морской парад в честь Дня Военно-морского флота прошел в Кронштадте. В нем приняли участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих. Парад принял лично президент России Владимир Путин. Его сопровождали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, главком ВМФ Николай Евменов и врио командующего войсками Западного военного округа Владимир Кочетков.

Праздничные мероприятия также прошли в других городах России и в освобожденных регионах Украины. Так, в честь Дня Военно-морского флота Андреевский и российский флаги подняли в Бердянске Запорожской области. Жители города рассказали, что раньше праздник торжественно не отмечали, однако люди сами собирались и возлагали цветы к памятнику советским матросам.


День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году Военно-морской флот России отмечает 326-ю годовщину.

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