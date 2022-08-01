Украина стала черной дырой для денег Запада: какова тут роль Коломойского?

Шоковая терапия

На свободной трибуне "Агоравокс" малоизвестный, но смелый в своих выводах автор задается очевидными вопросами насчет сложившейся на Украине ситуации. Беду несут не только поставляемые в страну западные РСЗО. Украину разрушают и текущие в нее западные деньги: они оседают у худших людей страны.

Шоковая терапия, проводимая в странах бывшего коммунистического блока добрым доктором Джеффри Саксом, оставила свой след во всех них, и бывшая советская республика Украина не стала исключением. Так, с момента законодательного введения минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2015 году ставилась задача приблизить минимальную украинскую зарплату к минимальной европейской. Сработало: если вы нанимаете работника-почасовика на Украине, в 2015 году вы могли платить ему 34 цента за час работы, а теперь должны платить не менее 1,21 евро. (Даже в самой бедной стране — члене ЕС Болгарии эта оплата составляет 6 евро — прим. ИноСМИ.) Так что "прогресс" налицо.

Это, несомненно, является следствием щедрой финансовой поддержки западных стран для поддержания демократии, и, если взять для сравнения двадцатилетнее присутствие американцев и их союзников в Афганистане, можно сказать точно: деньги будут, но не для бедных.

Если верить данным журнала Forbes, США потратили на борьбу с деревенскими исламистами и "демократизацию" Афганистана 2 триллиона (2 000 миллиарда!) долларов. Это получается, что выплачивалось по 300 миллионов долларов ежедневно в течение двадцати лет, или в среднем по 50 000 долларов на каждого афганца.

Впрочем, не торопитесь искать много денег в карманах у афганцев: 800 миллиардов долларов из этой суммы были выделены на военные операции США. Еще 85 миллиардов долларов ушли на обучение афганских солдат, в том числе 750 миллионов долларов ежегодно в качестве заработной платы. На данный момент медицинское лечение 20 000 раненых в Афганистане американских солдат обошлось американским налогоплательщикам в 300 миллиардов долларов. Но впереди новые траты: к этой сумме нужно добавить половину триллиона долларов на дальнейшее оказание медицинских услуг.

И поскольку ничего даром не бывает, а демократия имеет свою цену, родственникам и друзьям пришлось примириться с гибелью как минимум 47 000 афганских гражданских лиц и 69 000 сотрудников афганских сил безопасности. Жителям стран Запада придется оплакивать 3 500 солдат коалиционных войск, включая 2 500 американских солдат. Самую "непрозрачную" статью в потерях заполняют приблизительно 4 000 убитых сотрудников частных военных компаний (ЧВК) в основном из США. Противник даже по заниженным западным данным потерял не менее 51 000 боевиков.

Однако есть небольшой минус. Война США в Афганистане, как и американское участие в конфликте на Украине, режиму которой совсем недавно американский Конгресс выделил 40 миллиардов долларов помощи, — все это финансируется за счет денег, взятых взаймы Соединенными Штатами у Китая, а также у союзных США западных стран — во всяком случае у тех, которые (все еще) используют доллары в качестве резервной валюты. Таким образом, сумма в 500 миллиардов долларов уже зарезервирована под выплату процентных платежей, и к 2050 году, согласно исследованию Университета Брауна из штата Род-Айленд, финансирование "афганского долга" обойдется в шесть с половиной триллиона (6500 миллиардов) долларов, то есть каждый американец должен будет заплатить за далекий Афганистан в среднем по 20 000 долларов своих налогов.

Можно было бы списать это злоключение на счет некомпетентности трех сменявших друг друга американских администраций, если только речь не идет, как считает самый известный политзаключенный всех времен Джулиан Ассанж, о гигантской мошеннической схеме по отмыванию денег. Пока не все ее очертания ясны, но судите сами.

Как-то странно получается: почти сразу после того, как прекратилась работа "пылесоса для выделяемых на войну денег" под названием Афганистан, его заменила Украина. Причем внезапное перемещение театра военных действий на Украину, явно осуществленное не без помощи окружения президента Джо Байдена, ничего хорошего планете не сулит.

Всем известно, что с февраля 2014 года, с победы так называемого Майдана, когда было свергнуто правительство законно избранного президента Виктора Януковича, считавшегося Западом слишком лояльным к России, средства из-за рубежа хлынули в бывшую советскую республику.

Взгляните: возьмем, например, МВФ, возглавляемый до 2019 года нынешним президентом Европейского центробанка (ЕЦБ) госпожой Кристин Лагард, которая была осуждена французским правосудием за халатность при выделении государственных денег в размере 405 миллионов евро покойному бизнесмену Бернару Тапи. Так вот, в период руководства госпожи Лагард МВФ открывает щедрые кредитные линии Национальному банку Украины, стремящемуся заменить недавнюю финансовую зависимость Украины от России на более подходящую зависимость от стран НАТО.

Таким же образом, в свое время более трети этих кредитов МВФ были предоставлены одному из крупнейших коммерческих банков Украины, "ПриватБанку", принадлежащему украинскому миллиардеру Игорю Коломойскому. Случайно бывшему покровителем Владимира Зеленского. А также партнеру Коломойского Геннадию Боголюбову, что на первый взгляд кажется разумным, учитывая значимость этих фигур в украинской экономике.

Однако у владельцев банка был личный план на использование этих средств. Вместо того, чтобы предоставлять кредиты экономическим игрокам, они решили создать то, что обычно называют "пирамидой Понци", учредив множество подставных компаний, зарегистрированных на Кипре и в штате Делавэре. Компании распределяли деньги между собой для погашения сроков кредитов, создав дыру в балансе "ПриватБанка" в размере 5,5 миллиардов долларов.

"Optima Schemes" — так называются мошеннические операции Коломойского в обвинительном документе, составленном пострадавшей стороной, а именно разорившимся "ПриватБанком", который Украине пришлось национализировать. Операции проводились в штате Делавэр, где также зарегистрировано множество подобных подставных компаний. Суммы, выведенные из украинского банка, в основном использовались для приобретения недвижимости в США, что сделало олигарха Коломойского одним из крупнейших владельцев недвижимости на Среднем Западе США.

По слухам, внезапный интерес американского правосудия к украинскому олигарху объясняется изменением его отношения к России, о чем свидетельствуют его недавние заявления, согласно которым "Украине пора найти новое соглашение с Россией". А еще — заявление про то, что "у НАТО все время мокрые штаны, поэтому организации нужны новые памперсы". Ходят слухи, что бизнесмен, лишенный гражданства своим бывшим протеже, а именно президентом Зеленским, якобы нашел убежище в Москве. Как знать?

И все же Игорь Коломойский — далеко не единственный, кто лишил бывшую советскую республику ее богатства. С момента обретения независимости Украиной в 1991 году целая каста местных и иностранных олигархов и других американских и европейских венчурных капиталистов продолжала опустошать этот промышленный и сельскохозяйственный "хартленд" распавшегося Советского Союза.

Когда миллионы украинских колхозников-совхозников, которые работали в колхозах при коммунистическом режиме, потеряли работу, государство выделило каждому из них в среднем 4 гектара земли для обработки. Этого было недостаточно, чтобы выжить. Вот почему они предпочитали сдавать свою землю в аренду инвесторам, местным и иностранным, по смехотворной цене: в среднем за 150 долларов в год.

Таким образом, украинский олигарх Андрей Веревский смог завладеть 570 000 га сельскохозяйственных угодий по низкой цене. Он сделал это со своим конгломератом "Кернел Холдинг С.А.". Еще один его коллега Олег Бахматюк контролирует 500 000 га через свою фирму "Укрлендфарминг". А инвестфонд из США "NCH Capital", один из первых среди западных инвесторов воспользовавшийся распадом Советского Союза, контролирует 400 000 га. Юрий Косюк со своей компанией "Мироновский хлебопродукт" — 370 000 га, Ринат Ахметов — 220 000 га, "Континентал Фармерс Групп" — 195 000 га.

Наравне с голландскими и шведскими пенсионными фондами, средней руки фермеры из Баварии и Саксонии также нашли свою нишу. Например, Дитрих Трейс, который на родине владеет 60 га, на Украине "арендует" 4500 га по цене 60 евро за гектар в год. Так же действует его собрат Александр Вольтерс. Все они пользуются льготным режимом налогообложения в Люксембурге, на Кипре или в Швейцарии.

Узнав на днях об уровне коррупции в стране, президент Владимир Зеленский в очередной раз решил навести порядок в своем окружении. Он только что уволил генерального прокурора Ирину Венедиктову, занимающую должность с марта 2020 года, а также главу СБУ Ивана Баканова, друга детства, занимающего должность с 2019 года. Под следствием находятся порядка 650 чиновников, подозреваемых в сотрудничестве с Россией.

Бруно Убахер (Bruno Hubacher)