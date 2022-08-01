В Балтийске в День ВМФ прошел парад боевых кораблей

БАЛТИЙСК, 31 июл - РИА Новости. Более 40 боевых кораблей приняли участие в параде, который прошёл в Балтийске под Калининградом в День Военно-морского флота России, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

Праздник начался с театрализованного представления "Виват Военно-морскому флоту России" в гавани Балтийска.

Во время праздничных мероприятий гости и жители региона увидели различные учебно-боевые упражнения: прохождение отряда ракетных кораблей, атака противолодочным кораблем подводной лодки, противоминное обеспечение выхода подводной лодки, высадка диверсионно-разведывательной группы.

Одним из самых зрелищных эпизодов парада военных кораблей по Калининградскому морскому каналу стала высадка морского десанта на необорудованное морское побережье.

В праздничных мероприятиях в Балтийске были задействованы более 40 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. В небе над акваторией Калининградского морского канала пролетели 14 самолетов и вертолетов в воздушном строю: истребители Су-27П и Су-30СМ2, фронтовые бомбардировщики Су-24М, вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС.

На центральной площади в Балтийске в день ВМФ проходит выставка вооружений и военной техники и праздничный концерт ансамбля Балтфлота. Завершит праздник вечернее лазерно-световое шоу и фейерверк.