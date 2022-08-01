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ТАСС

Папа Римский считает переговоры "единственным разумным решением" конфликта на Украине

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Папа римский Франциск
Папа римский Франциск.
Источник изображения: © AFP 2022 / VINCENZO PINTO

Понтифик также выразил мнение, что за конфликтами в мире кроется "жажда ресурсов и богатства"

ВАТИКАН, 31 июля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск считает переговоры единственным разумным вариантом для урегулирования ситуации на Украине. Такое заявление понтифик сделал после традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

Он отметил, что, "если объективно посмотреть на реальность, учитывая ущерб, который каждый день" конфликта приносит "не только населению, но и всему миру, то единственным разумным решением было бы остановиться и сесть за стол переговоров". "Пусть мудрость вдохновит на конкретные шаги для достижения мира", - сказал он.

Понтифик также выразил мнение, что за конфликтами в мире кроется "жажда ресурсов и богатства", и вновь выступил с осуждением торговли оружием. 

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Страны
Украина
Франция
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