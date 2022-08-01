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Названы последствия выхода России из проекта МКС для станции

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Андрей Борисенко
Андрей Борисенко.
Источник изображения: © Александр Щербак/ТАСС

Без российских космонавтов на Международной космической станции (МКС) могут возникнуть сложности с корректировкой орбиты комплекса, заявил летчик-космонавт Андрей Борисенко. Возможные последствия выхода России из проекта для станции он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Борисенко обратил внимание, что МКС изначально проектировалась таким образом, чтобы функционал станции был равномерно распределен между сегментами. «Функционал станции без российских ученых, насколько я представляю, будет достаточно усечен. По крайней мере, в плане технических возможностей», — указал космонавт.

Он отметил, что некоторые функции на станции глубоко интегрированы друг в друга. «Некоторые функции может выполнять только американский, а другие — только российский сегмент. Например, подъем орбиты станции. Как правило, это осуществлялось российскими грузовыми кораблями "Прогресс", американские корабли, насколько мне известно, не осуществляли изменение элементов орбиты. Насколько возможно делать это другими способами — вопрос к специалистам», — подчеркнул Борисенко.

Кроме этого, он указал, что на станции проводятся эксперименты, в которых участвуют ученые из разных стран. «Ряд экспериментов, которые проводятся на станции, были совместными. Естественно, в этом плане эксперименты уже не смогут выполняться в таком объеме, в котором выполнялись ранее, ввиду отсутствия российского экипажа на борту», — счел специалист.

Решение о выходе России из проекта Международной космической станции после 2024 года принято 26 июля. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в июле в «Роскосмосе» сообщили, что астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) впервые на МКС вышла в открытый космос в скафандре из России.

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Страны
Россия
США
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
МКС
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